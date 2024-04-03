В новом "Ведьмаке" можно не ждать знакомых героев, CD Projekt RED работает над расширением игровой вселенной

В последние несколько дней польская студия CD Projekt RED довольно откровенно делится с нами внутренними процессами разработки будущих игр. Мы уже осведомлены о том, что в работе находится целая новая трилогия "Ведьмака" на Unreal Engine 5, а также несколько дополнительных проектов. Все эти игры еще далеки от релиза и находятся на ранней стадии производства. Последнее заявление представителей студии даёт нам понять, что всю игровую серию The Witcher ждёт своеобразный перезапуск.

В многочисленных интервью продюсеры из CD Projekt RED сделали весьма интересное заявление. На вопрос журналистов, станет ли новая часть "Ведьмака" прямым продолжением приключений Геральта, был дан весьма уклончивый ответ. Представители студии подчеркнули, что не собираются возвращать полюбившихся персонажей, просто потому что этого хотят фанаты или так будет безопаснее для франшизы.

Как сообщается, в новой The Witcher игрокам не стоит ожидать прямого продолжения истории или приквела. В CD Projekt RED работают над полностью самостоятельной игрой, которая ставит перед собой цель — расширить уже известную игровую вселенную. Геральт, Цири и другие персонажи могут стать непосредственными участниками новой истории, либо сюжет проекта вовсе обойдет их стороной, сохранив лишь упоминания и знакомые декорации. Разработчики не дают четкого ответа на вопрос, чего ожидать от продолжения, предлагая фанатам самостоятельно об этом поразмышлять.