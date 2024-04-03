В новом "Ведьмаке" можно не ждать знакомых героев, CD Projekt RED работает над расширением игровой вселенной

В последние несколько дней польская студия CD Projekt RED довольно откровенно делится с нами внутренними процессами разработки будущих игр. Мы уже осведомлены о том, что в работе находится целая новая трилогия "Ведьмака" на Unreal Engine 5, а также несколько дополнительных проектов. Все эти игры еще далеки от релиза и находятся на ранней стадии производства. Последнее заявление представителей студии даёт нам понять, что всю игровую серию The Witcher ждёт своеобразный перезапуск.
В многочисленных интервью продюсеры из CD Projekt RED сделали весьма интересное заявление. На вопрос журналистов, станет ли новая часть "Ведьмака" прямым продолжением приключений Геральта, был дан весьма уклончивый ответ. Представители студии подчеркнули, что не собираются возвращать полюбившихся персонажей, просто потому что этого хотят фанаты или так будет безопаснее для франшизы.
Как сообщается, в новой The Witcher игрокам не стоит ожидать прямого продолжения истории или приквела. В CD Projekt RED работают над полностью самостоятельной игрой, которая ставит перед собой цель — расширить уже известную игровую вселенную. Геральт, Цири и другие персонажи могут стать непосредственными участниками новой истории, либо сюжет проекта вовсе обойдет их стороной, сохранив лишь упоминания и знакомые декорации. Разработчики не дают четкого ответа на вопрос, чего ожидать от продолжения, предлагая фанатам самостоятельно об этом поразмышлять.
Лишь бы новые герои не стали принадлежать к тнасгенредной школе ведьмаков.
Школа Петушка..
Полностью сбрасывать прошлый багаж лично в моем понимании не верно, фанаты этого ждут, в конце концов они для кого делают игру для фанатов или для себя. Потом проект не взлетает, разработчики говорят - нас не поняли фанаты , слишком много хейтеров. Ну так вам же сразу сказали дайте нам то что мы хотим и будет вам касса.
А вот это уже интереснее. Уверен, будут отсылки или знакомые мотивы. Но новая история, новые локации это прекрасно.
Не уверен, что трилогия это хорошая идея, раньше трилогии работали, потому что игры чаще выпускали, масс эффект 1 - 2007 год, вторая часть 2010, третья 2012, с ведьмаками похоже первый 2007, второй 2011, третий 2015. То есть игры выходили каждые 3-4 года (иногда вообще два), а сейчас на игры ждут по 8-10 лет, поэтому если они готовят трилогию все успеют состарится, пока будет выходить продолжение.
Хотелось бы побыстрей распечатать новые приключения ведьмака! Какими бы они не были ,это будет погружаемо и интересно!!!
Про одноногих негров тридварасов обоих полов с психическими болезнями будет. Дело раскрыто.