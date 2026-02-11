В разработке The Witcher 4 примет участие создатель лучших частей Mass Effect

Не так давно мы писали, что CD Projekt RED начинает активно усиливать команду разработчиков четвертой части «Ведьмака» новыми специалистами. Масштабная кадровая кампания уже принесла весомый результаты. Состав студии пополнился опытным ветераном индустрии, который ранее трудился над другой культовой ролевой франшизой.
Стало известно, что к польской команде присоединился Дориан Кикен. В прошлом он занимал пост директора по разработке в BioWare и принимал непосредственное участие в создании Mass Effect 2 и Mass Effect 3 — игр, которые большинство фанатов считают "золотой эрой" научно-фантастической саги. Согласно обновленному профилю разработчика в LinkedIn, в CD Projekt RED он занял позицию директора по искусственному интеллекту (AI Director).
В его обязанности войдет формирование общего видения и стратегии работы ИИ в будущих проектах компании. Важно отметить, что, несмотря на хайп вокруг нейросетей, эта должность в игровой разработке традиционно отвечает за поведение NPC, врагов и симуляцию жизни мира. Ранее руководство CDPR уже заявляло, что студия отказывается в значительной степени полагаться на генеративный ИИ для замены сотрудников.
Приход такого специалиста особенно важен сейчас, когда студия осваивает новый технический инструментарий. Ведь создание правдоподобного и умного открытого мира на базе новых технологий — задача нетривиальная. Ранее эксперты высказывали опасения, что движок Unreal Engine 5 может стать серьезной проблемой в создании The Witcher 4.
Кикен вступил в должность всего несколько дней назад, что лишний раз подтверждает: The Witcher 4 собирает под свои знамена «команду мечты» для активной фазы производства.
Ждем всем селом. Хорошо, что этого старпера выпроводили на пенсию. Сил моих нет видеть его харю. Цири красоточка, будем романсить и куролесить с ведьмочками с ее лица.
первый адекватный коммент за долго е время на эту тему!
эхх поскорее бы уже поиграть в неё
Тоже жду её больше чем высер от
Рокстаров
почему высер? я жду обе игры, лучше 2 шедевра чем один.
Ой ой...худшая часть каким то образом оказалась лучшей
Для меня тоже она лучшая часть! Кортез лучший персонаж за всю серию. А концовка вообще топ!! Если серьёзно, то на Кортеза и его погибшего муженька было повиг, да и концовки мне вполне зашли. На слезу знатно прошибли. А так самая эпичная и значимая часть!
МЕ 3 это последняя хорошая игра биовар. А ее проблемы произростают исключительно из ЕА , которые навязали мультиплеер на последних этапах разработки , которые посрались с Дрю Карпишиным писавшим сюжет 1 и 2 части , но ушедшим после 2 из за разногласий с руководством, из за чего людям пришлось в кротчайшие сроки придумывать финал огромной трилогии без ее автора. МЕ3 это лучшее что могло получится с такими вводными.
Худшая лишь концовка, но лучшая игра в серии
Вот бы в сюжетке было то, что было в 3 ведьмаке: путешествия между мирами.
Без этого Цири - не Цири.
она без способностей там будет забудь это бред
Этот тейк я уже не 1 раз вижу. А откуда такая уверенность ? НАм показали буквально 1 трейлер и больше ничего. У нее как забрали способности так могу и вернуть полностью или частично. ПО ходу сюжета возвращать. ДА и раз уж на то пошло , Геральту отсутствие способностей не мешало в 3 по мирам прыгать.
Надеюсь, разработчик который делал Андромеду? Спустя года понимаешь, что но фоне других игр продолжений, смотрится не плохо, привет дракону