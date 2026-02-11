В разработке The Witcher 4 примет участие создатель лучших частей Mass Effect

Не так давно мы писали, что CD Projekt RED начинает активно усиливать команду разработчиков четвертой части «Ведьмака» новыми специалистами. Масштабная кадровая кампания уже принесла весомый результаты. Состав студии пополнился опытным ветераном индустрии, который ранее трудился над другой культовой ролевой франшизой.

Стало известно, что к польской команде присоединился Дориан Кикен. В прошлом он занимал пост директора по разработке в BioWare и принимал непосредственное участие в создании Mass Effect 2 и Mass Effect 3 — игр, которые большинство фанатов считают "золотой эрой" научно-фантастической саги. Согласно обновленному профилю разработчика в LinkedIn, в CD Projekt RED он занял позицию директора по искусственному интеллекту (AI Director).

В его обязанности войдет формирование общего видения и стратегии работы ИИ в будущих проектах компании. Важно отметить, что, несмотря на хайп вокруг нейросетей, эта должность в игровой разработке традиционно отвечает за поведение NPC, врагов и симуляцию жизни мира. Ранее руководство CDPR уже заявляло, что студия отказывается в значительной степени полагаться на генеративный ИИ для замены сотрудников.

Приход такого специалиста особенно важен сейчас, когда студия осваивает новый технический инструментарий. Ведь создание правдоподобного и умного открытого мира на базе новых технологий — задача нетривиальная. Ранее эксперты высказывали опасения, что движок Unreal Engine 5 может стать серьезной проблемой в создании The Witcher 4.

Кикен вступил в должность всего несколько дней назад, что лишний раз подтверждает: The Witcher 4 собирает под свои знамена «команду мечты» для активной фазы производства.