В разработке The Witcher 4 участвуют почти 500 разработчиков. Команда Cyberpunk 2 растёт

Недавно CD Projekt объявила о своих последних финансовых результатах, и мы можем с уверенностью сказать, что компания пережила действительно успешный период. Геймеры продолжают с нетерпением играть в такие игры, как The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, что отражается на солидных результатах и ​​подтверждает силу обоих брендов.

В то же время компания явно смотрит в будущее. За последний год CD Projekt значительно расширила свою структуру и наняла более 220 новых разработчиков, готовясь к дальнейшим крупным проектам.

Команда, работающая над The ​​Witcher 4, получила наибольшее усиление. Именно здесь было привлечено наибольшее количество новых специалистов – в настоящее время над проектом работают 499 разработчиков. Разработчики сосредоточены, среди прочего, на повышении качества и развитии технологий, ранее представленных на Unreal Fest, где были продемонстрированы первые возможности нового подхода к серии.

Команда, ответственная за Cyberpunk 2, также стабильно растёт. Над проектом уже работают 149 разработчиков, и команда продолжает расширяться. CD Projekt явно инвестирует в развитие обоих брендов, одновременно стремясь поддерживать высокое качество и масштаб своих будущих проектов.