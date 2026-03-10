ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 321 оценка

В The Witcher 4 будет использоваться технология NVIDIA RTX Mega Geometry

Несмотря на отсутствие даты релиза, The Witcher 4, несомненно, будет использовать все новейшие функции, чтобы погрузить нас в свою невероятно захватывающую вселенную. На ПК игра от CD Projekt RED станет настоящим пиршеством для глаз благодаря Unreal Engine 5.

Технология NVIDIA RTX Mega Geometry будет использоваться для внедрения новейших инноваций в области трассировки лучей в RPG. Она получит преимущества от продвинутого инструмента рендеринга, способного обрабатывать 3D-сцены с очень сложной геометрией.

Количество обрабатываемых треугольников будет значительно выше, а производительность будет ещё лучше при включённой трассировке лучей. Рендеринг также будет оптимизирован в плотных областях, на сложных сетках и для высокодетализированных элементов ландшафта.

Отлично, ещё бы pt)

хахахахх технология которая 5090 не потянет я для нвидии нету для вас новых карт // Андрей Павлов

а ведь раньше и без всех этих фпс сжирающих вещей игры были классными, а теперь кроме парашной оптимизаций ничего нет

На ПК игра от CD Projekt RED станет настоящим пиршеством для глаз благодаря Unreal Engine 5

Угу... 23 фпса на, скажем, будущей 6090.

Технология которая не будет отключаться и все геймеры с картами ниже 2060 отлетают ?
(Тоже самое что с новым DOOM) // Артём Герасимов

