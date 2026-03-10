В The Witcher 4 будет использоваться технология NVIDIA RTX Mega Geometry

Несмотря на отсутствие даты релиза, The Witcher 4, несомненно, будет использовать все новейшие функции, чтобы погрузить нас в свою невероятно захватывающую вселенную. На ПК игра от CD Projekt RED станет настоящим пиршеством для глаз благодаря Unreal Engine 5.

Технология NVIDIA RTX Mega Geometry будет использоваться для внедрения новейших инноваций в области трассировки лучей в RPG. Она получит преимущества от продвинутого инструмента рендеринга, способного обрабатывать 3D-сцены с очень сложной геометрией.

Количество обрабатываемых треугольников будет значительно выше, а производительность будет ещё лучше при включённой трассировке лучей. Рендеринг также будет оптимизирован в плотных областях, на сложных сетках и для высокодетализированных элементов ландшафта.