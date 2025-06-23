В The Witcher 4 будет реализована максимально реалистичная геометрия и растительность

В сети по-прежнему не утихает дискуссия вокруг зрелищной демонстрации технодемо новой части «Ведьмака», где зрителям впервые показали Цири, локации Ковира и технические возможности движка Unreal Engine 5. Особое внимание привлек визуально насыщенный лесной эпизод — и, как стало известно, это далеко не просто декорации. Разработчики из CD Projekt RED официально подтвердили: в игре будет использоваться система Nanite Foliage, обеспечивающая невиданный ранее уровень детализации растительности.
По словам команды, каждый лист, каждая хвоя и ветка в игре — это не просто плоские текстуры, а настоящие 3D-объекты, смоделированные вручную. Система Nanite позволяет не только загружать миллионы высокополигональных моделей одновременно без потери производительности, но и добиться эффекта живой, объемной среды. Растительность будет не просто объемной, но и взаимодействующей с источниками света, создавая подвижные тени и естественные световые переходы.
Разработчики подчёркивают, что технология адаптивного воксельного моделирования, лежащая в основе Nanite Foliage, заменит традиционные методы отрисовки травы и листвы, такие как маскированные текстуры или двухмерные карты. Это позволит сделать леса, поля и горные склоны в The Witcher 4 не только живописными, но и органично интегрированными в геймплей — вплоть до боевых и стелс-механик.
Однако важно понимать: Unreal Engine 5 несёт с собой не только технологические прорывы, но и потенциальные проблемы для игроков на ПК. Подробнее о технических рисках и требованиях движка мы рассказали в отдельном материале:
Релиз The Witcher 4 ожидается не ранее конца 2027 года. Игра разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Очередная новость в стиле "В The Witcher 4 будет самое передовое (вставьте любое слово)" ради того, чтобы собрать классы...
А потом на релизе половину вырежут, потому что либо не успевают, либо у большинства не тянет. Как обычно))
Неужто кто-то поверит этим польским народным сказкам после обсера на релизе Киберпука 228.
Не кто-то поверит, а миллионы сектантов обмажутся
Сделайте сначала, а потом уже хвастайтесь )))
А ещё, судя по всему, будет реализован максимально реалистичный взрыв компьютера от различных ультра-супер-дупер приблуд движка UE5?))
Бедная пс5. Так она ещё не пыхтела.
Народ без обид конечно но уже от новостей Witcher 4 уже тошнит! Как будто будет игра века!?
Вау... а на релизе карточки вывезут. Или придётся для одной игры пол компа снова менять. Ибо разрабы ложили жирный и толстый кхм... Прям вижу как они реализуют вау растительность и системки где потребуется условная rtx 7000 с генератором. Годы идут, некст гена обещанного мы не видим в играх. Зато системки растут как грибы после дождя. И конечно обещания и показуху наваливают вагонами.
Поэтому в видео у них растительность не двигалась ага
Напоминаю... unreal 5. Так что ко всей физичке и геометрии мы получаем статтеры ))