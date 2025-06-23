В The Witcher 4 будет реализована максимально реалистичная геометрия и растительность

В сети по-прежнему не утихает дискуссия вокруг зрелищной демонстрации технодемо новой части «Ведьмака», где зрителям впервые показали Цири, локации Ковира и технические возможности движка Unreal Engine 5. Особое внимание привлек визуально насыщенный лесной эпизод — и, как стало известно, это далеко не просто декорации. Разработчики из CD Projekt RED официально подтвердили: в игре будет использоваться система Nanite Foliage, обеспечивающая невиданный ранее уровень детализации растительности.

По словам команды, каждый лист, каждая хвоя и ветка в игре — это не просто плоские текстуры, а настоящие 3D-объекты, смоделированные вручную. Система Nanite позволяет не только загружать миллионы высокополигональных моделей одновременно без потери производительности, но и добиться эффекта живой, объемной среды. Растительность будет не просто объемной, но и взаимодействующей с источниками света, создавая подвижные тени и естественные световые переходы.

Разработчики подчёркивают, что технология адаптивного воксельного моделирования, лежащая в основе Nanite Foliage, заменит традиционные методы отрисовки травы и листвы, такие как маскированные текстуры или двухмерные карты. Это позволит сделать леса, поля и горные склоны в The Witcher 4 не только живописными, но и органично интегрированными в геймплей — вплоть до боевых и стелс-механик.

Однако важно понимать: Unreal Engine 5 несёт с собой не только технологические прорывы, но и потенциальные проблемы для игроков на ПК. Подробнее о технических рисках и требованиях движка мы рассказали в отдельном материале:

Релиз The Witcher 4 ожидается не ранее конца 2027 года. Игра разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.