В The Witcher 4 могут появиться онлайн-элементы, но разработчики обещают сконцентрироваться на одиночной части игры

Недавнее заявление финансового директора CD Projekt, Петра Нелюбовича, сделанное на встрече с инвесторами, вызвало бурное обсуждение в сообществе «Ведьмака». Руководитель подтвердил, что общая стратегия компании заключается в добавлении «онлайн-функций» в будущие игры студии, что немедленно породило массу теорий о том, чего ждать от The Witcher 4.
Стоит отметить, что Нелюбович не говорил напрямую о The Witcher 4. Он лишь подтвердил, что другой проект по вселенной, известный как Project Sirius, точно будет многопользовательским. При этом для команды всегда будет важна одиночная составляющая и сюжет. Однако его слова об «онлайн-функциях в будущих играх» фанаты сразу же отнесли и к следующей номерной части саги.
В сообществе тут же разгорелся спор о том, что это может означать. Многие игроки надеются, что речь идет не о полноценном мультиплеере. В качестве примера приводятся асинхронные онлайн-элементы, как в Death Stranding или Elden Ring, или система, позволяющая видеть выбор других игроков, как в Detroit: Become Human. Другие же, наоборот, воодушевились и уже мечтают о кооперативных заказах на монстров. Фанаты также вспоминают, что для Cyberpunk 2077 планировался мультиплеер, но его отменили, чтобы сосредоточить все силы на исправлении одиночной игры после провального запуска.
Пока фанаты гадают о возможном появлении в игре других ведьмаков, не утихают и споры о том, вернется ли сам Геральт и услышим ли мы его знакомый голос. Напомним, не так давно актер озвучки Геральта, Даг Кокл, намекнул на свое возможное возвращение к работе над франшизой.
На данный момент ясно одно: CD Projekt RED смотрит в сторону онлайн-компонентов. Какую форму они примут в The Witcher 4, пока остается загадкой. Вне зависимости от этого, мир игры обещает быть огромным и полным новых открытий. О том, какой может оказаться новая локация Ковир и что там ждет игроков, можно поразмышлять в нашей отдельной статье.
Ну началось... То специалист по повесточке, то онлайн элементы. Короче, они делают игру-сервис.
Еще не понятно, что такого качества, как у В2, уже никогда не будет?
было бы как у гения кодзимы в последних играх , то принципи интересно)))
Кто-то явно не помыл пожатую руку после прошлогоднего визита к Гению) И вот результат
Подъезжаем постепенно к краху)))))
Ага верим, у них и в киберпанке должен был быть мультиплеер
убийца гта онлайн должен был быть, но "не повезло", чисто "судьба"
Наконец-то можно будет пофармить Ламберта с 5 звездами!)
Фууууу.
Начинается, онлайн-элементы - соуслайковый ведьмак с фантомами или магазин и лутбоксы?
фантомы-ведьмаки помогающие в битве с боссами, интересно, но не думаю что так же прикольно реализуют как в сериях соулсов
"впереди клад, требуется прыжок"