В The Witcher 4 могут появиться онлайн-элементы, но разработчики обещают сконцентрироваться на одиночной части игры

Недавнее заявление финансового директора CD Projekt, Петра Нелюбовича, сделанное на встрече с инвесторами, вызвало бурное обсуждение в сообществе «Ведьмака». Руководитель подтвердил, что общая стратегия компании заключается в добавлении «онлайн-функций» в будущие игры студии, что немедленно породило массу теорий о том, чего ждать от The Witcher 4.

Стоит отметить, что Нелюбович не говорил напрямую о The Witcher 4. Он лишь подтвердил, что другой проект по вселенной, известный как Project Sirius, точно будет многопользовательским. При этом для команды всегда будет важна одиночная составляющая и сюжет. Однако его слова об «онлайн-функциях в будущих играх» фанаты сразу же отнесли и к следующей номерной части саги.

В сообществе тут же разгорелся спор о том, что это может означать. Многие игроки надеются, что речь идет не о полноценном мультиплеере. В качестве примера приводятся асинхронные онлайн-элементы, как в Death Stranding или Elden Ring, или система, позволяющая видеть выбор других игроков, как в Detroit: Become Human. Другие же, наоборот, воодушевились и уже мечтают о кооперативных заказах на монстров. Фанаты также вспоминают, что для Cyberpunk 2077 планировался мультиплеер, но его отменили, чтобы сосредоточить все силы на исправлении одиночной игры после провального запуска.

Пока фанаты гадают о возможном появлении в игре других ведьмаков, не утихают и споры о том, вернется ли сам Геральт и услышим ли мы его знакомый голос. Напомним, не так давно актер озвучки Геральта, Даг Кокл, намекнул на свое возможное возвращение к работе над франшизой.

На данный момент ясно одно: CD Projekt RED смотрит в сторону онлайн-компонентов. Какую форму они примут в The Witcher 4, пока остается загадкой. Вне зависимости от этого, мир игры обещает быть огромным и полным новых открытий. О том, какой может оказаться новая локация Ковир и что там ждет игроков, можно поразмышлять в нашей отдельной статье.