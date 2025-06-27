В The Witcher 4 появится больше персонажей, похожих на Панам и Джуди из Cyberpunk 2077

По случаю 10-летия выхода The Witcher 3 редакция GamesRadar+ получила возможность побеседовать с Филиппом Вебером, который начал свое сотрудничество с CD Projekt Red в качестве дизайнера квестов для третьей части приключений Геральта из Ривии. Сегодня Вебер является главным сценаристом The Witcher 4, и беседа, хотя и была посвящена «Дикой Охоте», не могла не затронуть тему следующей части серии и десятилетнего опыта, который помогает ее формировать.

Как подчеркнул Вебер, несмотря на огромные изменения, произошедшие в студии за последние десять лет, некоторые ценности остались неизменными. Польская команда по-прежнему придерживается принципа: «Пусть люди заботятся о том, что они делают». Создатель отметил, что не хочет, чтобы его подчиненные выбирали короткие пути - ему важно, чтобы разработчики чувствовали ответственность за свои задачи, но в то же время имели возможность для творчества и собственного видения, как это было у него самого во время работы над The Witcher 3.

Мы не хотим иметь команду людей, задача которых: "Поместите триггер [процедура, вызывающая определенное событие в игре - прим. ред]. Теперь поставьте другой триггер. Не думайте о том, что вы делаете". Я хочу, чтобы ребята стремились создать лучшую игру из возможных и действительно заботились об искусстве, которое мы создаем, - объясняет Вебер.

Одним из столпов четвертой части серии должны стать интересные квесты - как основные, так и побочные. Вебер подчеркнул, что ни один из них не должен казаться пустой тратой времени. По его мнению, баланс между принципами повествования и интуицией создателей позволяет добиться чего-то удивительного и в то же время аутентичного.

Квесты должно быть интересным. Как игрок, я должен чувствовать, что если я его выполнил, то потратил время с пользой, а не впустую. Что я был настолько поглощен этим, что не думал ни о работе, ни о налогах. Что я пережил историю или что-то еще, что того стоило. Этот основной принцип по-прежнему действует на 100 %.

Вспоминая свою работу над «Дикой Охотой», Вебер назвал ее «лучшей школой», из которой он и его команда извлекли много ценных уроков. Часть из них по-прежнему не утратила актуальности, но о других, по его признанию, нужно напоминать и сегодня. Среди примеров - создание четких последствий решений игрока - то, что отлично работало в The Witcher 3, так как выглядело вполне естественно и одновременно давало ощущение реального влияния на игровой мир.

Что интересно, The Witcher 4 черпает вдохновение не только из своего прошлого, но и из Cyberpunk 2077. И хотя Вебер не стал раскрывать деталей, он сообщил, что четвертая часть серии продолжает рассказывать истории второстепенных персонажей, хорошо знакомых по той футуристической игре. Разработчик намекнул, что в новой части игроки так же смогут составить компанию на жизненном пути таким персонажам, похожих на Панам и Джуди.

То, [...] как мы создавали персонажей в Cyberpunk, - вы знаете, [игроки] присоединяются к ним в их путешествиях, как в случае с Джуди, Панам, Риверой, Такемурой? Это то, чем мы действительно гордимся в плане повествования. Мы многому научились во время работы над Cyberpunk - как это делать, как сделать персонажей реалистичными и осязаемыми. Это то, что мы узнали и постараемся использовать в будущем.