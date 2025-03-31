В The Witcher 4 работает "огромная команда", сосредоточенная на правдоподобности мира

The Witcher 4 - одна из самых захватывающих ролевых игр на горизонте, и разработчики из CD Projekt Red рассказали, что у них есть "огромная команда", сосредоточенная на том, чтобы сделать мир игры "правдоподобным" и "приземленным".

В новом эпизоде подкаста AnsweRED старший менеджер по связям с общественностью Павел Бурза, директор игры Себастьян Калемба, арт-директор окружения Михал Янишевски и руководитель инженерного производства Ян Германович обсудили процесс создания мира, причем Германович отмечает, что правдоподобный мир должен быть последовательным. Янишевски добавляет, что создание мира - это немедленное погружение игрока в игру: "все складывается воедино", - добавляет он, указывая на "окружение, персонажей и то, как все расположено на самом уровне". Он повторяет: "Все должно быть последовательным".

"Для нас важно, чтобы игрок получил как можно более правдоподобный мир", - говорит Янишевски.

Рассказывая о The Witcher 4, Янишевский объясняет, что в CD Projekt Red работает "огромная команда, которая заботится о правдоподобности". Он ссылается на слова Германовича, сказанные им ранее в разговоре о создании окружения, например лесов, где все усилия направлены на то, чтобы листва и деревья действительно были на своем месте, добавляя, что эта большая команда работает, поскольку "даже линия деревьев должна быть специально создана".

Он продолжает: "У нас есть инструменты, которые нас поддерживают, и мы создаем внутри нашей команды по созданию мира инструменты, которые сделают нашу работу немного быстрее и немного, я бы сказал, проще в плане наполнения всего мира".