В The Witcher 4 работает "огромная команда", сосредоточенная на правдоподобности мира

The Witcher 4 - одна из самых захватывающих ролевых игр на горизонте, и разработчики из CD Projekt Red рассказали, что у них есть "огромная команда", сосредоточенная на том, чтобы сделать мир игры "правдоподобным" и "приземленным".
В новом эпизоде подкаста AnsweRED старший менеджер по связям с общественностью Павел Бурза, директор игры Себастьян Калемба, арт-директор окружения Михал Янишевски и руководитель инженерного производства Ян Германович обсудили процесс создания мира, причем Германович отмечает, что правдоподобный мир должен быть последовательным. Янишевски добавляет, что создание мира - это немедленное погружение игрока в игру: "все складывается воедино", - добавляет он, указывая на "окружение, персонажей и то, как все расположено на самом уровне". Он повторяет: "Все должно быть последовательным".
"Для нас важно, чтобы игрок получил как можно более правдоподобный мир", - говорит Янишевски.
Рассказывая о The Witcher 4, Янишевский объясняет, что в CD Projekt Red работает "огромная команда, которая заботится о правдоподобности". Он ссылается на слова Германовича, сказанные им ранее в разговоре о создании окружения, например лесов, где все усилия направлены на то, чтобы листва и деревья действительно были на своем месте, добавляя, что эта большая команда работает, поскольку "даже линия деревьев должна быть специально создана".
Он продолжает: "У нас есть инструменты, которые нас поддерживают, и мы создаем внутри нашей команды по созданию мира инструменты, которые сделают нашу работу немного быстрее и немного, я бы сказал, проще в плане наполнения всего мира".
Где то мы уже это слышали.
игры фактически не существует а они уже обещают золотые горы
Девушка в средневековье ходит по деревням и предлагает убить чудовищ за деньги, очень правдоподобно, так же, как и негр-самурай в феодальной Японии.
Такие инсайды обычно предшествуют урезанному контенту) Как с Киберпанком. Сколько они наобщали. Я вот думаю,если бы в свое время прожекты выкатили ту версию которую они так усердно обещали,была бы это культовая игра типа ГТА или нет?)
Целый отдел следит, чтобы травинки росли согласно лору. Прорывные технологии создания ЛИНИИ ДЕРЕВЬЕВ, не иначе. Надеюсь, эта армия художников по кустам не забудет, что там еще игра должна быть, а не симулятор разглядывания мха. Ждём мега-последовательный мир, где всё на своих местах, особенно баги на релизе. Фокус отличный.
Скриншот красочный, магией потянуло.
Давайте, разрабы, не подкачайте, не ухлопайте вселенную Ведьмака так, как ЕА прихлопнули вселенную МЕ.
Для вас Ведьмак это курица, несущая золотые яйца.
правдоподобность фэнтезийного мира
Очень жду. Цири как персонаж офигенный, только сейчас переигрываю Witcher 2 который самый любимый. Потом 1 и 3 нужно по новой пройти. Witcher 4 по любому выйдет раньше Fable и Elder Scrolls 6, которую 6 лет назад анонсировали не понятно зачем и так ее делать и не начали, беседка)) че с них взять 😉
чуйка будет лютая ху_йня, но надеюсь я не прав, часто когда много говорят выходит полная хрень с багами и тупым сюжетом и геймплеем
И при этом Цири НИКОГДА не была ведьмачкой и вертикальных зрачков у нее не было и Геральта она не заменяла убивая чудищ по миру. Она была в Каер Морхене до 13 лет. Что здесь делает Сефирот !? Так вот откуда он взялся.
А Арагорн справа на заднем плане тебя не смущает?
Это не Арагорн, тот штанов не носил.)
И руины безбожных, правда когда обложку делали их ещё не было
Сапковский тот еще шалун, что ни обложка то плагиат.
Самое интересное в публикации, это что гипотетический год релиза появился на обложке игры.
над черными эльфами
правдаподобность мира это реально крутая тема. вот бы еще крутую формулу рачета инсаляции и влажначти чтобы мох рос в правельных местах на пеньках и камнях всяких и там цири набегает потом и все лутает.
Ишь че захотел! Повальное заселье геями, лесбухами, трансами, эльфами-неграми-альбиносами-инвалидами-трансгендерами-боевыми оленями, тупыми белыми злобными мужиками и сильными независимыми женщинами и прочего современного "правдоподобного" завезут в игру и будут сидеть довольные. Да, да, не в тему новости, но почему-то думаю, что именно на такую "правдоподобность" будет упор у нынешних разрабов этой конторы 🤣
Сравните уровень детализации в 3 части и уровень детализации которые предоставляют демки для ue5.
Детализация на квадратный метр, вырастает до запредельных значений.
И нужны художники которые способны с этим справиться. // Александр Дельтазавр
Посмотрим что получиться.
Живой мир на 1м вот что важно ,а не пустой огромный мир.
Как бы они с правдоподобностью и приземлённостью не переборщили. А то ведь, например, точить мечь нужно уметь иначе все можно испортить. Я думаю если они будут использовать NPU, то шанс создать в разумных рамках игровой мир с правдоподобной окружающей средой есть шанс. Учитывая, что ИИ все ещё где-то там возле плинтуса то и правдоподобность, и приземлённость будет на необходимом уровне, т.е. с допущениями.
ага "правдоподобности" если это они сказали то не постесняюсь их игру ногами избить
Главное не забыть напичкать карту вопросиками с лутом типа "дырявые штаны реданца" чтобы особо впечатлительные разинув рот и дальше говорили о том, какой мир живой и проработанный а то убисофтофские вышки уже не в почете
Если хочешь пройти на платину то и реданские трусы отыщешь
Мне кажется она быстрее выйдет, нежели gta 6 // Алишер Тухтаев
чел...
Пусть что хотят делают, главное чтобы дерьнуво не было. Все равно не куплю.