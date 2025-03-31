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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 962 оценки

В The Witcher 4 работает "огромная команда", сосредоточенная на правдоподобности мира

Procy_on Procy_on

The Witcher 4 - одна из самых захватывающих ролевых игр на горизонте, и разработчики из CD Projekt Red рассказали, что у них есть "огромная команда", сосредоточенная на том, чтобы сделать мир игры "правдоподобным" и "приземленным".

В новом эпизоде подкаста AnsweRED старший менеджер по связям с общественностью Павел Бурза, директор игры Себастьян Калемба, арт-директор окружения Михал Янишевски и руководитель инженерного производства Ян Германович обсудили процесс создания мира, причем Германович отмечает, что правдоподобный мир должен быть последовательным. Янишевски добавляет, что создание мира - это немедленное погружение игрока в игру: "все складывается воедино", - добавляет он, указывая на "окружение, персонажей и то, как все расположено на самом уровне". Он повторяет: "Все должно быть последовательным".

"Для нас важно, чтобы игрок получил как можно более правдоподобный мир", - говорит Янишевски.

Рассказывая о The Witcher 4, Янишевский объясняет, что в CD Projekt Red работает "огромная команда, которая заботится о правдоподобности". Он ссылается на слова Германовича, сказанные им ранее в разговоре о создании окружения, например лесов, где все усилия направлены на то, чтобы листва и деревья действительно были на своем месте, добавляя, что эта большая команда работает, поскольку "даже линия деревьев должна быть специально создана".

Он продолжает: "У нас есть инструменты, которые нас поддерживают, и мы создаем внутри нашей команды по созданию мира инструменты, которые сделают нашу работу немного быстрее и немного, я бы сказал, проще в плане наполнения всего мира".

-13
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
kotasha

Где то мы уже это слышали.

7
Господин Никто

игры фактически не существует а они уже обещают золотые горы

6
MNM 1985
4
buddaset
сосредоточенная на правдоподобности мира

Девушка в средневековье ходит по деревням и предлагает убить чудовищ за деньги, очень правдоподобно, так же, как и негр-самурай в феодальной Японии.

2
VI_ndetta
2
Odesseet

Такие инсайды обычно предшествуют урезанному контенту) Как с Киберпанком. Сколько они наобщали. Я вот думаю,если бы в свое время прожекты выкатили ту версию которую они так усердно обещали,была бы это культовая игра типа ГТА или нет?)

1
Gridon

Целый отдел следит, чтобы травинки росли согласно лору. Прорывные технологии создания ЛИНИИ ДЕРЕВЬЕВ, не иначе. Надеюсь, эта армия художников по кустам не забудет, что там еще игра должна быть, а не симулятор разглядывания мха. Ждём мега-последовательный мир, где всё на своих местах, особенно баги на релизе. Фокус отличный.

1
Ивасик

Скриншот красочный, магией потянуло.

Давайте, разрабы, не подкачайте, не ухлопайте вселенную Ведьмака так, как ЕА прихлопнули вселенную МЕ.

Для вас Ведьмак это курица, несущая золотые яйца.

1
Alex Row

правдоподобность фэнтезийного мира

1
CRAZY rock GAME

Очень жду. Цири как персонаж офигенный, только сейчас переигрываю Witcher 2 который самый любимый. Потом 1 и 3 нужно по новой пройти. Witcher 4 по любому выйдет раньше Fable и Elder Scrolls 6, которую 6 лет назад анонсировали не понятно зачем и так ее делать и не начали, беседка)) че с них взять 😉

1
SCHIDO

чуйка будет лютая ху_йня, но надеюсь я не прав, часто когда много говорят выходит полная хрень с багами и тупым сюжетом и геймплеем

1
pandore

И при этом Цири НИКОГДА не была ведьмачкой и вертикальных зрачков у нее не было и Геральта она не заменяла убивая чудищ по миру. Она была в Каер Морхене до 13 лет. Что здесь делает Сефирот !? Так вот откуда он взялся.

0
hpi

А Арагорн справа на заднем плане тебя не смущает?

7
Марат Халимов hpi

Это не Арагорн, тот штанов не носил.)

0
Unicorling hpi

И руины безбожных, правда когда обложку делали их ещё не было

0
pandore hpi

Сапковский тот еще шалун, что ни обложка то плагиат.

0
Dmitriy_1981

Самое интересное в публикации, это что гипотетический год релиза появился на обложке игры.

0
rei_nyasha

над черными эльфами

0
MunchkiN 616

правдаподобность мира это реально крутая тема. вот бы еще крутую формулу рачета инсаляции и влажначти чтобы мох рос в правельных местах на пеньках и камнях всяких и там цири набегает потом и все лутает.

0
Pahant0Ss

Ишь че захотел! Повальное заселье геями, лесбухами, трансами, эльфами-неграми-альбиносами-инвалидами-трансгендерами-боевыми оленями, тупыми белыми злобными мужиками и сильными независимыми женщинами и прочего современного "правдоподобного" завезут в игру и будут сидеть довольные. Да, да, не в тему новости, но почему-то думаю, что именно на такую "правдоподобность" будет упор у нынешних разрабов этой конторы 🤣

1
Пользователь ВКонтакте

Сравните уровень детализации в 3 части и уровень детализации которые предоставляют демки для ue5.
Детализация на квадратный метр, вырастает до запредельных значений.
И нужны художники которые способны с этим справиться. // Александр Дельтазавр

0
sa1958

Посмотрим что получиться.

0
Скрытый Тимм

Живой мир на 1м вот что важно ,а не пустой огромный мир.

0
Egik81

Как бы они с правдоподобностью и приземлённостью не переборщили. А то ведь, например, точить мечь нужно уметь иначе все можно испортить. Я думаю если они будут использовать NPU, то шанс создать в разумных рамках игровой мир с правдоподобной окружающей средой есть шанс. Учитывая, что ИИ все ещё где-то там возле плинтуса то и правдоподобность, и приземлённость будет на необходимом уровне, т.е. с допущениями.

-1
Alex40001

ага "правдоподобности" если это они сказали то не постесняюсь их игру ногами избить

-3
Satana Mogila

Главное не забыть напичкать карту вопросиками с лутом типа "дырявые штаны реданца" чтобы особо впечатлительные разинув рот и дальше говорили о том, какой мир живой и проработанный а то убисофтофские вышки уже не в почете

-4
Лицо со шрамом

Если хочешь пройти на платину то и реданские трусы отыщешь

1
Пользователь ВКонтакте

Мне кажется она быстрее выйдет, нежели gta 6 // Алишер Тухтаев

-4
TheDenStark

чел...

0
Хаттаб жив

Пусть что хотят делают, главное чтобы дерьнуво не было. Все равно не куплю.

-4