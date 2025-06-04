Важен эффект погружения: как технодемо The Witcher 4 показывает к чему стремится CD Projekt RED, объяснили разработчики

IGN поговорило с вице-президентом технологий и синематик-директором CDPR, а также руководителем продуктовой стратегии Epic Games. Выбрали главное:
- Графика уровня последнего демо возможна на PS5 в 60 FPS в самой игре. Новые технологии Unreal Engine 5, представленные на State of Unreal, направлены на оптимизацию, особенно для игр с открытым миром и нагрузкой на CPU.
- «Технологии, над которыми мы работаем, должны напрямую соответствовать ожиданиям игроков, и люди просят 60 кадров в секунду».
- CD Projekt RED и Epic Games с самого начала работали над тем, чтобы достичь 60 FPS на обычной PS5. Это помогло улучшить работу движка в больших мирах.
- CD Projekt RED столкнулись с задачей улучшить леса — важный элемент мира «Ведьмака». Решением стала технология Nanite Foliage — она позволяет загружать растительность с высокой детализацией без критических проблем.
- Создание лошади Цири — Келпи — тоже стала вызовом. В отличие от багованной Плотвы, Келпи должен стать полноценным, технологически проработанным компаньоном.
- «Мы хотим, чтобы Келпи стала полноценным компаньоном для игроков».
- Даже в демо важно передать сюжет и атмосферу. В отличие от первого трейлера, мрачного и приземлённого, последняя демонстрация игры получилась более «приключенческой».
- Разработчики подчеркнули, что технологии служат не самоцелью, а инструментом для создания более живого и захватывающего мира.
Рано я подписался на новости по Ведьмак 4 )
Да эти бредовые, бесполезные и ничего не значащие новости и в обычной ленте за*бут
Отписывайся пока не поздно
Плейграунду реально не хватает игнор-листа. Хотя бы временно избавиться от информационного шума бесполезных новостей по Ведьмаку 4.
Да и несколько юзеров туда же.
ХААХ нехер они нам ее показывают.. Она выйдет 28 году потом ее еще 3 раза перенесут и того 30 год, Мы уже все крякнем.
0 причин, чтобы им не верить. ведьмак 1 для своего времени был конфеткой, в2 до сих пор местами впечатляет. киберпанк после ремонта вообще огонь.
А до ремонта что было с киберпанком и его маркетинговой кампанией? Все еще 0 причин сомневаться в Рэдах?
Как же СжвД Проджект ПЕД прогревает гоев! Они спокойно могут открывать свою лапшичную фабрику! Столько лапши навешали нам на уши! А говорили, что релиз Гендэрбага 2077 их многому научил! Нифига подобного! История повторяется, куча невероятных обещаний (у нас лучшие специалисты, лучший движок, лучшие технологии, лучшая игра, лучшая Цыря и т.д.), а потом релиз (ужас, слезы, баги, лаги, даунгрейд, невыполненные обещания, извинения, мы СНОВА усвоили урок и прочее). И так по кругу! Гои прогреваются, бабки прибавляются!
пока игра выйдет она устареет скоро выходит Unreal Engine 6
она и на ps4 возможна.
в 5 фпс
Ага - ля ля тополя... )))
А как связано название поста и то что мы увидели в этой техне, никакого погружения там не ощущается
Да, согласен с тем, что исследование открытого мира это самое интересное в играх этой серии...
Хорошо, что они сохраняют серьезное отношение к этой стороне игр. Но вот насколько эти благие намерения будут реализованы на деле... Про Киберпанк ведь тоже общели что мир-де будет живой, будет реагировать, будет наполнен активностями, но этого нет.
Походу ты плохо исследовал открытый мир этой серии, ибо во всех трёх ведьмака в открытом мире делать нечего. В нём не происходит ровным счётом ничего. Мир интересен только в рамках квестов. А просто так куда-то пойти БЕЗ квеста смысла нет. Исследовательский геймплей в ведьмаках всегда был так себе. Самое интересное в играх этой серии строго персонажи и диалоги с ними. Всё остальное не лучшая черта.
В плане активностей и живостей киберпанк гораздо живее всех трёх ведьмаков. Так что к киберпанку я бы не стал прикапываться на тему открытого мира.
Однако, всё показанное в демке по Ведьмак 4, весьма впечатляет. Это уровень RDR2 и даже чуть выше. И в данном случае это не просто обещания, а живая демонстрация была. Поэтому есть все основания верить, что мир нового ведьмака действительно будет очень живым. Ведь они его показывают, а не только говорят. Слова подкреплены живой, пусть и заскриптованной, но всё же очень живой демонстрацией.
Цири умрет (в самом конце игры), Гюнтер тоже умрет, Радовид захватит все земли.Эмгыр проиграет.