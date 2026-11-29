До церемонии The Game Awards 2026 осталось совсем немного времени, и фанаты "Ведьмака 4" получили очередной повод с нетерпением ждать события. Себастьян Калемба, режиссер будущей игры CD Projekt Red, опубликовал в своем профиле в соцсети X короткую запись с подписью "Зима близко". К ней он приложил GIF с Цири - главной героиней четвертой части серии.

Хотя разработчик не сообщил ничего конкретного, публикация быстро вызвала интерес сообщества. Игроки в сети начали гадать, не является ли это случайно анонсом присутствия "Ведьмака 4" на церемонии The Game Awards 2026. Некоторые надеются на новый трейлер и даже на фрагменты геймплея.

Такие посты не появляются случайно, что-то готовится. С момента анонса прошло уже два года. Думаю, самое время наконец получить какую-то новую информацию.

— пишут фанаты. Церемония состоится 10 декабря, а "Ведьмак 4" вошел в число номинантов на награду за самую ожидаемую игру. Недавно проект CD Projekt Red также получил титул самой ожидаемой игры на Golden Joystick Awards 2026. Неудивительно, что интерес к новым материалам об игре так велик.

Спекуляции дополнительно подогревает ситуация годичной давности. В ноябре 2025 года один из руководителей CD Projekt Red, Михал Новаковский, развеял надежды фанатов, рассчитывавших на очередную презентацию игры во время TGA 2025. Он прямо сообщил тогда, что студия не собирается показывать никаких новых материалов. В этом году подобного заявления пока не было.

Конечно, это автоматически не означает, что "Ведьмак 4" появится на нынешней церемонии. Стоит помнить, что ближайший анонсированный релиз из ведьмачьей серии - это "Баллады прошлого", то есть третье сюжетное дополнение к "Ведьмаку 3". Некоторые игроки указывают, что маркетинг CD Projekt Red, вероятно, сосредоточится именно на этом проекте. С другой стороны, ничто не мешает во время TGA 2026 показать обе игры.