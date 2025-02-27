ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 936 оценок

"Ведьмак 4" сосредоточится на сложных вариантах выбора в соответствии с "восточноевропейским менталитетом"

Procy_on
Новости

Вчера студия CD Projekt RED опубликовала видео, демонстрирующее процесс создания первого трейлера к The Witcher 4. Ролик был дополнен комментариями создателей, некоторые из которых относятся и ко всей игре. Среди прочего, они упомянули о сложных решениях и указали на различия между Цири и Геральтом.

Томек Сувальски из Platige Image отметил неоднозначность всего приключения, что отражает манеру Сапковского создавать сюжет Ведьмака. Он выделил здесь оттенки серого, отсутствие четкого выбора и "знаменитое меньшее зло", которое, по его мнению, является нормой в нашем "восточноевропейском менталитете". Его мнение разделяет Филипп Вебер из CD Projekt RED.

Этот трейлер - адаптация истории, которую мы хотим рассказать в игре. Мы не дадим вам черно-белую ситуацию. Мы ожидаем, что вы будете рассматривать некоторые ситуации, принимать сложные решения, и, например, ситуация, которая может произойти после окончания трейлера, - это очень сложный выбор.

Этот "очень сложный выбор", скорее всего, будет заключаться в том, как Цири поступит с жителями деревни, которые убили девушку по имени Миони из-за традиций. На ум сразу приходят следующие варианты: отомстить или пощадить их, но, возможно, создатели усложнят ситуацию, добавив новые варианты и усложнив выбор.

Создатели также подчеркнули, что Цири - ученица Геральта, но при этом совершенно другой персонаж. Режиссер Каетан Капущински обратил внимание на некоторые сцены трейлера, например, на то, как она дерется или реагирует на смерть Миони, и признал, что действия Цири "отличаются от того, как поступил бы Геральт".

Она испытывает те эмоции, с которыми связана сама.

Филипп Вебер объясняет, что Цири и Миони в некотором смысле являются "зеркальными отражениями самих себя". У обеих есть своя судьба, но если первая постоянно борется с ней, то вторая полностью принимает ее. Поэтому Цири хорошо понимает, что чувствует Миони, выполняя деревенскую традицию.

Вебер также отметил тот интересный факт, что монолог в начале трейлера, произносимый отцом девочки, Живаном, был написан "так, как Геральт мог бы сказать то же самое о Цири". Среди прочего, он упоминает, как Миони "выросла из любопытного ребенка в необыкновенную девушку, полную очарования, мудрости и доброты".

1
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Кошачий комочек

главное что бы открытый мир был большой и интересный квесты интересные а не просто принеси подай как в некоторых играх. Но мне кажется что геймплей за женщину не будет увлекательным не говорю что будет провал но не взлетит

9
Stalker608

Скорее за цири. Из всех вариантов которые могли взять выбрали самый худший. Цири слишком завязана на геральте и служила раскрытием его характера. а в глобальном плане это уже не ведьмак. Цири была лишь одной из множества приключений Геральта. То есть по сути это не новая ведьмачая история больше, а очередной эпилог к третьей и большой книжней саге. Уж лучше бы взяли нового ведьмака или того же Геральда, но с совершенно новой историей без цири как было с первым и вторым ведьмаком

0
SteadyMorgathus Stalker608

С чего ты это взял?Цыри была ключевой персоной всего игрового ведьмака!И мне лично интересно и за нее поиграть ,раскрыть ее историю.В чем проблема?Кто то должен соответствовать вашим ванильным ожиданиям?Хочеш приключений геральта, прочитай всего Сапковскаго там хватает.

0
Stalker608 SteadyMorgathus

Мне очень нравится ведьмак и с цири, зная что по ней хотят сделать целую трилогию чувствую себя как будто на чужом празднике жизни. Это как бэтман без бэтмана. И да, кто-то всю жизнь мечтал о бэтгерл и прочее , но это Все ответвления . раз брать »ключевых» персов ведьмака я бы лучше за лютика играл бы, был пурпурным мстителем и открывал бордели:)

1
SteadyMorgathus Stalker608

Та я б и за стрыгу играл)И за ламберта.Лиш бы игра игрой была)Лично у меня ничего нет против истории о первой в мире ведьмачке.Сапковским и геральтом уже пресытился.

1
Даздрасен Дыклоп
на сложных вариантах выбора в соответствии с "восточноевропейским менталитетом"

Вилкой в глаз или в анал раз?

8
A E

есть два стула..

3
XalimoV A E

Но ни на одном нет пик....

1
Victor Crash

Как любишь ?)

0
sa1958

Тяжёлый выбор.

Либо убить, либо помиловать.

Что может в игре быть ещё...

6
OPen man

обосать убить. обосать помиловать.

-2
sa1958 OPen man

Цири это будет тяжеловато сделать.

Геральд бы смог!

0
Stalker608

новость на самом деле хорошая. Национальный колорит это всегда хорошо. Персонажи становятся более живыми, когда под ними есть настоящие образы.за это и люблю проджектов.

5
Dmitriy_1981

Ой, видали мы этот сложные варианты выбора, от которых только отдельные реплики впоследсвии меняются... Типа как Геральт, выбравший сторону Йорвета, в 3-й части спрашивает Филиппу "Что стало с Саскией? Мне казалось, что ты о ней заботишься", а та отвечает ему ОДНИМ словом: "Правда?..."

Невероятно просто сложный "выбор".

Или как проходишь всю первую игру с Шани, а потом в начале "Ведьмака 2" Геральт все-равно с Трисс, как будто ничего и не было.

Уже молчали бы про это "влияние выбора", чтобы лишний раз не бесить.

2
avhell

Конфликт: гфинт или

0
Victor Crash

Скреп и стереотип упал......Пора под мамину юбку и бабский каблук спрятатся и поплакать ,а не на PG !!!

0
Кошачий комочек

а вообще с момента третьего ведьмака прошло пару лет почему она состарилась так сильно? в третьем ведьмаке она была милашкой а здесь выглядит лицо грубое

-1
Aila_210

Еще не известно сколько времени спустя происходят события. Разрабы пока молчат

4
XalimoV Aila_210
5
vitovt-d

не считай всех тоже одноклеточными, явно будет обоснование по сюжету, тебе все на релизе разжуют и в уши вольют)))

0
Tiberius684 Aila_210

А я вот что в инете вычитал:

Цири в четвёртом «Ведьмаке» — взрослая героиня. События новой части происходят спустя несколько лет после финала The Witcher 3: Wild Hunt. На момент начала истории Цири будет примерно 25 лет. Она полностью перешла в роль ведьмака и готова охотиться на монстров.

1
Кошачий комочек Tiberius684

ну вот 25 лет это вообще ерунда она должна выглядить как в третьей части

1
Mankar Camoran

Геральт бы точно там начал душеспасительные речи задвигать. Моя Цирилла долго рассусоливать не станет. Раз, два - и на полу куча кишок, дорогуша. Папаша-выродок первым землицу удобрит. Остальные нелюди следом. Женщин и детей пощадить - глядишь, следующее поколение вырастет людьми. Как-то так.

-1
Hevin

Вообще не хочется сопереживать Цири. Совсем не вызывает эмпатии и никогда не вызывала.

-1
Джон Хоккинс

На ентом портрете , кисти Лютика , бабка какая то ... Эту нильфу ледяной туманьчик опять обдал или чо ? Онаж молодухой былась , в корчме Садовой . А туточки нам кажут бабищу лет 30 - 40 , шо за звиздаускас ? Непонятно ...

-2
OilStox2

ты на приколе?

0
Nodas

Нет вообще нет желания за нее играть, учитывая какой инбовой она была в 3, когда моментами за нее играли

-3
Azimut zvuk

Я погляжу личико то Цериле подправили,словили хейта и заднюю дали,но это хорошо после Киберпанка хоть прислушиваться стали к фантам.

-5
Даздрасен Дыклоп

Ты один из тех длб. которые судят по тизеру? Игра только на бумаге существует, у них уже очко порвалось. Невменяшки отбитые.

4
cheezypizey Даздрасен Дыклоп

Эти везде видят пАвистку, даже в тизере нашли, мол сТрАшНаЯ Цири, жить не могут, чтоб что-то обхезать, но когда им говоришь, что даже Геральт в тизерах выглядел иначе, чем в играх, то это проще дереву объяснить

-4
AndrewSolt

Так разрабы выпустили видео создания тизера. Из которого ясно что трейлер делали на аутсорсе и внешка у Цири в игре будет другая, как было с трейлерами третьего Ведьмака.

0
Stalker608 Даздрасен Дыклоп

Для чего тогда вообще существуют тизеры если они не дают представление о проекте?

0
Azimut zvuk Даздрасен Дыклоп

Хуесо. ты вонючий я лишь сказал что увидел и все,то что это тизер и так понятно но внешность изменилась на что я и указал.Как и на то что фанаты были недовольны внешкой.

-4