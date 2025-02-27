"Ведьмак 4" сосредоточится на сложных вариантах выбора в соответствии с "восточноевропейским менталитетом"

Вчера студия CD Projekt RED опубликовала видео, демонстрирующее процесс создания первого трейлера к The Witcher 4. Ролик был дополнен комментариями создателей, некоторые из которых относятся и ко всей игре. Среди прочего, они упомянули о сложных решениях и указали на различия между Цири и Геральтом.
Томек Сувальски из Platige Image отметил неоднозначность всего приключения, что отражает манеру Сапковского создавать сюжет Ведьмака. Он выделил здесь оттенки серого, отсутствие четкого выбора и "знаменитое меньшее зло", которое, по его мнению, является нормой в нашем "восточноевропейском менталитете". Его мнение разделяет Филипп Вебер из CD Projekt RED.
Этот трейлер - адаптация истории, которую мы хотим рассказать в игре. Мы не дадим вам черно-белую ситуацию. Мы ожидаем, что вы будете рассматривать некоторые ситуации, принимать сложные решения, и, например, ситуация, которая может произойти после окончания трейлера, - это очень сложный выбор.
Этот "очень сложный выбор", скорее всего, будет заключаться в том, как Цири поступит с жителями деревни, которые убили девушку по имени Миони из-за традиций. На ум сразу приходят следующие варианты: отомстить или пощадить их, но, возможно, создатели усложнят ситуацию, добавив новые варианты и усложнив выбор.
Создатели также подчеркнули, что Цири - ученица Геральта, но при этом совершенно другой персонаж. Режиссер Каетан Капущински обратил внимание на некоторые сцены трейлера, например, на то, как она дерется или реагирует на смерть Миони, и признал, что действия Цири "отличаются от того, как поступил бы Геральт".
Она испытывает те эмоции, с которыми связана сама.
Филипп Вебер объясняет, что Цири и Миони в некотором смысле являются "зеркальными отражениями самих себя". У обеих есть своя судьба, но если первая постоянно борется с ней, то вторая полностью принимает ее. Поэтому Цири хорошо понимает, что чувствует Миони, выполняя деревенскую традицию.
Вебер также отметил тот интересный факт, что монолог в начале трейлера, произносимый отцом девочки, Живаном, был написан "так, как Геральт мог бы сказать то же самое о Цири". Среди прочего, он упоминает, как Миони "выросла из любопытного ребенка в необыкновенную девушку, полную очарования, мудрости и доброты".
главное что бы открытый мир был большой и интересный квесты интересные а не просто принеси подай как в некоторых играх. Но мне кажется что геймплей за женщину не будет увлекательным не говорю что будет провал но не взлетит
Скорее за цири. Из всех вариантов которые могли взять выбрали самый худший. Цири слишком завязана на геральте и служила раскрытием его характера. а в глобальном плане это уже не ведьмак. Цири была лишь одной из множества приключений Геральта. То есть по сути это не новая ведьмачая история больше, а очередной эпилог к третьей и большой книжней саге. Уж лучше бы взяли нового ведьмака или того же Геральда, но с совершенно новой историей без цири как было с первым и вторым ведьмаком
С чего ты это взял?Цыри была ключевой персоной всего игрового ведьмака!И мне лично интересно и за нее поиграть ,раскрыть ее историю.В чем проблема?Кто то должен соответствовать вашим ванильным ожиданиям?Хочеш приключений геральта, прочитай всего Сапковскаго там хватает.
Мне очень нравится ведьмак и с цири, зная что по ней хотят сделать целую трилогию чувствую себя как будто на чужом празднике жизни. Это как бэтман без бэтмана. И да, кто-то всю жизнь мечтал о бэтгерл и прочее , но это Все ответвления . раз брать »ключевых» персов ведьмака я бы лучше за лютика играл бы, был пурпурным мстителем и открывал бордели:)
Та я б и за стрыгу играл)И за ламберта.Лиш бы игра игрой была)Лично у меня ничего нет против истории о первой в мире ведьмачке.Сапковским и геральтом уже пресытился.
Вилкой в глаз или в анал раз?
есть два стула..
Но ни на одном нет пик....
Как любишь ?)
Тяжёлый выбор.
Либо убить, либо помиловать.
Что может в игре быть ещё...
обосать убить. обосать помиловать.
Цири это будет тяжеловато сделать.
Геральд бы смог!
новость на самом деле хорошая. Национальный колорит это всегда хорошо. Персонажи становятся более живыми, когда под ними есть настоящие образы.за это и люблю проджектов.
Ой, видали мы этот сложные варианты выбора, от которых только отдельные реплики впоследсвии меняются... Типа как Геральт, выбравший сторону Йорвета, в 3-й части спрашивает Филиппу "Что стало с Саскией? Мне казалось, что ты о ней заботишься", а та отвечает ему ОДНИМ словом: "Правда?..."
Невероятно просто сложный "выбор".
Или как проходишь всю первую игру с Шани, а потом в начале "Ведьмака 2" Геральт все-равно с Трисс, как будто ничего и не было.
Уже молчали бы про это "влияние выбора", чтобы лишний раз не бесить.
Конфликт: гфинт или
Скреп и стереотип упал......Пора под мамину юбку и бабский каблук спрятатся и поплакать ,а не на PG !!!
а вообще с момента третьего ведьмака прошло пару лет почему она состарилась так сильно? в третьем ведьмаке она была милашкой а здесь выглядит лицо грубое
Еще не известно сколько времени спустя происходят события. Разрабы пока молчат
не считай всех тоже одноклеточными, явно будет обоснование по сюжету, тебе все на релизе разжуют и в уши вольют)))
А я вот что в инете вычитал:
Цири в четвёртом «Ведьмаке» — взрослая героиня. События новой части происходят спустя несколько лет после финала The Witcher 3: Wild Hunt. На момент начала истории Цири будет примерно 25 лет. Она полностью перешла в роль ведьмака и готова охотиться на монстров.
ну вот 25 лет это вообще ерунда она должна выглядить как в третьей части
Геральт бы точно там начал душеспасительные речи задвигать. Моя Цирилла долго рассусоливать не станет. Раз, два - и на полу куча кишок, дорогуша. Папаша-выродок первым землицу удобрит. Остальные нелюди следом. Женщин и детей пощадить - глядишь, следующее поколение вырастет людьми. Как-то так.
Вообще не хочется сопереживать Цири. Совсем не вызывает эмпатии и никогда не вызывала.
На ентом портрете , кисти Лютика , бабка какая то ... Эту нильфу ледяной туманьчик опять обдал или чо ? Онаж молодухой былась , в корчме Садовой . А туточки нам кажут бабищу лет 30 - 40 , шо за звиздаускас ? Непонятно ...
ты на приколе?
Нет вообще нет желания за нее играть, учитывая какой инбовой она была в 3, когда моментами за нее играли
Я погляжу личико то Цериле подправили,словили хейта и заднюю дали,но это хорошо после Киберпанка хоть прислушиваться стали к фантам.
Ты один из тех длб. которые судят по тизеру? Игра только на бумаге существует, у них уже очко порвалось. Невменяшки отбитые.
Эти везде видят пАвистку, даже в тизере нашли, мол сТрАшНаЯ Цири, жить не могут, чтоб что-то обхезать, но когда им говоришь, что даже Геральт в тизерах выглядел иначе, чем в играх, то это проще дереву объяснить
Так разрабы выпустили видео создания тизера. Из которого ясно что трейлер делали на аутсорсе и внешка у Цири в игре будет другая, как было с трейлерами третьего Ведьмака.
Для чего тогда вообще существуют тизеры если они не дают представление о проекте?
Хуесо. ты вонючий я лишь сказал что увидел и все,то что это тизер и так понятно но внешность изменилась на что я и указал.Как и на то что фанаты были недовольны внешкой.