"Ведьмак 4" сосредоточится на сложных вариантах выбора в соответствии с "восточноевропейским менталитетом"

Вчера студия CD Projekt RED опубликовала видео, демонстрирующее процесс создания первого трейлера к The Witcher 4. Ролик был дополнен комментариями создателей, некоторые из которых относятся и ко всей игре. Среди прочего, они упомянули о сложных решениях и указали на различия между Цири и Геральтом.

Томек Сувальски из Platige Image отметил неоднозначность всего приключения, что отражает манеру Сапковского создавать сюжет Ведьмака. Он выделил здесь оттенки серого, отсутствие четкого выбора и "знаменитое меньшее зло", которое, по его мнению, является нормой в нашем "восточноевропейском менталитете". Его мнение разделяет Филипп Вебер из CD Projekt RED.

Этот трейлер - адаптация истории, которую мы хотим рассказать в игре. Мы не дадим вам черно-белую ситуацию. Мы ожидаем, что вы будете рассматривать некоторые ситуации, принимать сложные решения, и, например, ситуация, которая может произойти после окончания трейлера, - это очень сложный выбор.

Этот "очень сложный выбор", скорее всего, будет заключаться в том, как Цири поступит с жителями деревни, которые убили девушку по имени Миони из-за традиций. На ум сразу приходят следующие варианты: отомстить или пощадить их, но, возможно, создатели усложнят ситуацию, добавив новые варианты и усложнив выбор.

Создатели также подчеркнули, что Цири - ученица Геральта, но при этом совершенно другой персонаж. Режиссер Каетан Капущински обратил внимание на некоторые сцены трейлера, например, на то, как она дерется или реагирует на смерть Миони, и признал, что действия Цири "отличаются от того, как поступил бы Геральт".

Она испытывает те эмоции, с которыми связана сама.

Филипп Вебер объясняет, что Цири и Миони в некотором смысле являются "зеркальными отражениями самих себя". У обеих есть своя судьба, но если первая постоянно борется с ней, то вторая полностью принимает ее. Поэтому Цири хорошо понимает, что чувствует Миони, выполняя деревенскую традицию.

Вебер также отметил тот интересный факт, что монолог в начале трейлера, произносимый отцом девочки, Живаном, был написан "так, как Геральт мог бы сказать то же самое о Цири". Среди прочего, он упоминает, как Миони "выросла из любопытного ребенка в необыкновенную девушку, полную очарования, мудрости и доброты".