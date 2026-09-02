"Ведьмак 4" создается по подобию GTA 6 - CD Projekt RED делает упор на качество, а не на экономию бюджета

Соруководитель CD Projekt RED Михал Новаковский в разговоре с журналистами из The Game Business просто не мог обойти нашумевшую сейчас тему GTA 6. Разработчик высказался о производственном процессе The Witcher 4 и о том, как подход команды может быть схож с работами студии Rockstar. По его словам, разработка столь масштабной ролевой игры не может строиться вокруг жесткой экономии бюджета.

Глава компании подчеркнул, что при создании проектов такого уровня приоритетом всегда должно оставаться финальное качество и ожидания фанатов. В качестве примера подобного подхода Новаковский как раз и привел Rockstar Games с её надвигающейся Grand Theft Auto 6:

Мы следим за расходами — это важный аспект, в конце концов, мы ведем бизнес. Но я определенно не стал бы называть это разработкой, продиктованной экономией. Если во главу угла ставить сокращение затрат, сделать "Ведьмака 4" просто невозможно.Я сомневаюсь, что разработка GTA 6 велась с мыслями об экономии средств. На самом деле я на 100% уверен, что это не так. И в этом смысле наша философия во многом очень похожа.

В руководстве отметили, что создание новой игровой саги "Ведьмака" требует полной отдачи производственных мощностей и внедрения передовых технологических решений, а любые попытки урезать расходы в ущерб творческому видению навредили бы репутации серии, а также самой студии.

Стратегия развития и продвижения брендов польской студии сейчас явно работает хорошо. Наглядный пример тому недавний отчет от The Alinea Insight, в котором подсчитали количество вышлистов после Gamescom 2026

В настоящее время производство The Witcher 4 находится в активной фазе, а к разработке привлечена основная часть штата CD Projekt RED. Сроки релиза проекта студия пока не раскрывает, но в переди нас ждет ремастер третьей части, а затем сюжетное дополнение.