"Ведьмак: Наследие" выйдет в 2027 году - настольная игра раскроет трагедию Школы Волка

Фанатов «Ведьмака» ждёт необычное возвращение в прошлое вселенной: официально лицензированная настольная игра «Ведьмак: Наследие» от Go On Board и CD Projekt Red должна выйти в 2027 году. Проект позволит подробнее взглянуть на одно из самых трагичных событий в истории Школы Волка — нападение на Каэр Морхен и последовавший упадок ведьмачьего ордена.

«Ведьмак: Наследие» рассчитана на одного–четырёх игроков и предлагает полноценную сюжетную кампанию из связанных между собой сценариев. Участники возьмут под управление выживших ведьмаков, которым предстоит исследовать Каэдвен, сражаться с монстрами, развивать персонажей, управлять ресурсами и принимать решения, последствия которых будут переноситься в следующие эпизоды кампании.

Главная особенность проекта заключается в его сеттинге. События происходят задолго до эпохи Геральта из Ривии и рассказывают о последствиях нападения на Каэр Морхен. Выжившим ведьмакам предстоит выяснить, кто организовал атаку и что именно произошло с их товарищами. Таким образом, игра обращается к периоду истории Школы Волка, который в основной игровой серии практически не раскрывался.

Кампания сочетает исследование, расследования и сражения с развитием персонажей и элементами построения колоды. Решения, принятые игроками, влияют на дальнейшее прохождение, поэтому отдельные партии становятся частью общей истории, а не набором независимых сценариев.

Англоязычная версия «Ведьмак: Наследие» в настоящее время запланирована к отгрузке на июнь 2027 года. Производственный этап должен пройти с января по июнь, однако Go On Board предупреждает, что сроки могут измениться. Участники краудфандинговой кампании получат приоритетную доставку перед началом розничных продаж.

Для поклонников вселенной это особенно интересный способ расширить знакомую историю: вместо очередного приключения Геральта игра позволит своими глазами пережить один из ключевых моментов, определивших судьбу Школы Волка.