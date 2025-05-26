Вернуться к созданию фэнтезийных РПГ после Cyberpunk 2077 было "очень сложно", - CDPR

Переход от средневековой фэнтезийной вселенной The Witcher к футуристической антиутопии Cyberpunk 2077 стал для CD Projekt Red «очень сложным» испытанием, как и возвращение к франшизе с The Witcher 4, и все же ведущие сотрудники студии уверены, что они наконец-то готовы делать две франшизы одновременно.

По словам Павла Мельничука, арт-директора Project Hadar, адаптация от киберпанк-атмосферы к средневековому «Ведьмаку» стала для команды серьезным испытанием. В частности, он отметил, что после многолетнего погружения в эстетику киберпанка смена стиля потребовала значительной адаптации.

Директор The Witcher 4 Себастьян Калемба добавил, что "менять стиль довольно сложно: на то, чтобы «перестроить» свое мышление, подход к жанру и работу с персонажами, нужно время".

Не менее сложным оказалось и возвращение к The Witcher 4 после путешествия по Найт-Сити: "Как же это нелегко. Правда, так приятно вернуться к IP. Думаю, люди его любят, и нам есть что предложить, - сказал Калемба, - но переключиться на абсолютно другой жанр, на другую историческую эпоху, где люди общаются совсем по-другому, "непросто, но в то же время очень здорово".

Вы как бы изобретаете заново - и в то же время мы думаем, как это улучшить, - добавил он.

По их словам, студия теперь готова работать над двумя разными франшизами одновременно. По всей видимости, CD Projekt Red так и хотела поступить, но 10 лет назад была слишком мала и неопытна, чтобы это осуществить. Теперь у нее за плечами два масштабных хита в жанре RPG (и, вероятно, гораздо больше разработчиков под ее началом).

Как уже известно, The Witcher 4 сделает упор на гибкость выбора для игрока, а Project Orion представит новый город, который автор Cyberpunk Майк Пондсмит описывает как «извращенный Чикаго». В игру также вернется Найт-Сити, но будет ли он доступен для исследования, еще не известно.