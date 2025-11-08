Ветеран Warhorse присоединился к CD Projekt RED для работы над The Witcher 4

CD Projekt RED продолжает усиливать команду, занятую разработкой новой части The Witcher. К коллективу присоединился Карел Кольман, ветеран Warhorse Studios, известный по работе над Kingdom Come: Deliverance и её сиквелом.

Об этом стало известно из сообщения Кольмана в LinkedIn. В Warhorse Studios он занимал сразу несколько должностей — от сценариста до дизайнера геймплея и старшего геймдизайнера. Среди прочего он принимал участие в создании хардкорного режима для оригинальной Kingdom Come: Deliverance и работал над продолжением, Deliverance 2, в роли сценариста и ведущего дизайнера квестов.

В CD Projekt RED Кольман занял позицию старшего дизайнера квестов.

The Witcher 4 станет первой игрой новой трилогии о ведьмаках. Разработка проекта идёт на Unreal Engine 5 в рамках сотрудничества CD Projekt RED с Epic Games.