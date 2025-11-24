Внутренние команды CD Projekt RED будут заниматься только основными играми

Соруководитель CD Projekt RED Михал Новаковский сообщил о том, что компания решила сосредоточить внутренние команды на разработке основных проектов франшиз, таких как The Witcher и Cyberpunk, и отойти от спин-оффов вроде Thronebreaker: The Witcher Tales:

Мы решили, что внутренние команды должны фокусироваться на основных играх, а не на спин-оффах. Возможно, это когда-нибудь изменится, но на данный момент мы придерживаемся этого плана.

Thronebreaker: The Witcher Tales изначально была экспериментом: сюжетный спин-офф, построенный на механиках Гвинта, с событиями, параллельными книгам, а не продолжением трилогии. Несмотря на хорошие отзывы и высокие оценки, проект не стал приоритетным для компании.

Новаковский подчеркнул, что CDPR продолжит развивать крупные RPG с открытым миром, совершенствуя формулу The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, с упором на инновации, а не только графическое обновление.