Возвращение блудных сыновей - Бывшие сотрудники CDPR вернулись в команду для работы над Cyberpunk 2 и The Witcher 4

Ветераны CD Projekt возвращаются в компанию, чтобы помочь в работе над следующими "Ведьмаком и Киберпанком", среди прочего.

Павел Саско (один из режиссеров Cyberpunk 2) и другие сотрудники CDP прокомментировали несколько сообщений, опубликованных на LinkedIn в последние месяцы. Это были "посты" людей, которые когда-то работали в студии CD Projekt Red и теперь возвращаются в команду.

Среди вернувшихся ветеранов - Якуб Вихновски (старший художник по окружению), Марта Ставровска (старший аниматор игрового процесса), Люси Шаар (старший аниматор кинематографического процесса), Алекс Саттон (сценарист для создания сюжетной основы и брендинга) и Ягода Хапета (аналитик по контролю качества игрового процесса). Они не сообщили, чем именно занимаются после воссоединения с CDPR, но точно известно, что эти разработчики помогают в разработке новых игр студии, а именно The Witcher 4 и Cyberpunk 2 (а также других не разглашаемых проектов).

Для геймеров это хороший знак, не в последнюю очередь потому, что они рады возвращению в команду людей, которые помогали создавать предыдущие игры CD Projekt. Некоторые пользователи считают, что это хороший показатель культуры работы в студии, раз бывшие сотрудники готовы снова присоединиться к польскому разработчику.