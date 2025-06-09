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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 139 оценок

Возвращение блудных сыновей - Бывшие сотрудники CDPR вернулись в команду для работы над Cyberpunk 2 и The Witcher 4

Procy_on Procy_on

Ветераны CD Projekt возвращаются в компанию, чтобы помочь в работе над следующими "Ведьмаком и Киберпанком", среди прочего.

Павел Саско (один из режиссеров Cyberpunk 2) и другие сотрудники CDP прокомментировали несколько сообщений, опубликованных на LinkedIn в последние месяцы. Это были "посты" людей, которые когда-то работали в студии CD Projekt Red и теперь возвращаются в команду.

Среди вернувшихся ветеранов - Якуб Вихновски (старший художник по окружению), Марта Ставровска (старший аниматор игрового процесса), Люси Шаар (старший аниматор кинематографического процесса), Алекс Саттон (сценарист для создания сюжетной основы и брендинга) и Ягода Хапета (аналитик по контролю качества игрового процесса). Они не сообщили, чем именно занимаются после воссоединения с CDPR, но точно известно, что эти разработчики помогают в разработке новых игр студии, а именно The Witcher 4 и Cyberpunk 2 (а также других не разглашаемых проектов).

Для геймеров это хороший знак, не в последнюю очередь потому, что они рады возвращению в команду людей, которые помогали создавать предыдущие игры CD Projekt. Некоторые пользователи считают, что это хороший показатель культуры работы в студии, раз бывшие сотрудники готовы снова присоединиться к польскому разработчику.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Игорь Болонев

звучит так будто это не их сократили а потом вернули а они сами типа ушли а потом попрали свою гордость и вернулись

11
Властелин Сосцов

причем за меньшую плату)

Кабель из Белфаст-сити

Были плохие времена - сократили, пошел подъем - вернули, какие проблемы?

Даздрасен Дыклоп

Бабосами запахло, стабильным окладом на 5 лет вперед.

Сейчас еще подтянутся работницы ртом (и не только) по снятию стресса в офисных условиях)

11
Властелин Сосцов

и стиральный порошок для бодрости)

sa1958

Во деньги почуяли и побежали обратно.

8
Corpsegrinder

Вот то что Якубович с Саттоном вернулись ,это хорошо.

3
Авраам Линкольн
Возвращение блудных сыновей

Марта Ставровска

Люси Шаар

Интересные у "сыновей" имена! Все под стать современным СжвД Проджект ПЕДам!

Бывшие сотрудники CDPR вернулись

Если они по-настоящему бывшие, значит они должны вернуть все как было раньше! А значит выкинуть из игры сильную и независимую лезбу и сделать Геральта ГГ, либо другого мужика!

3
Ser mak

Павел Саско

Якуб Вихновски

Марта Ставровска

Люси Шаар

Алекс Саттон

Прикольные имена))

2
Властелин Сосцов

как и язык, шуточный)

Jarvis666

На превьюшке разраб Смуты просит чеканую монетку))

1
MNM 777

Бабки видать кончились )

Блоха В Сарафане

Это не те люди, которые свою игру про вампиров клепают?

enigmahas

Ну и что что вернулись, компании нужны спецы по работе с анриелом которые хорошо успели изучить 5 версию.

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