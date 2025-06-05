Warhorse ответила CD Projekt Red, что может стать началом столь долгожданного сотрудничества

Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в начале февраля этого года, пришлась по душе не только критикам или геймерам, но и многим известным разработчикам игр, в числе которых была и CD Projekt Red.

Не так давно стало известно, что сиквел средневековой РПГ радует польских разработчиков в первую очередь своей механикой и иммерсивным миром. А после недавней презентации технодемо The Witcher 4 «красные» и вовсе признались, что при создании «четверки» они вдохновлялись именно Kingdom Come: Deliverance 2.

Фактически, студия Warhorse «зацепила» создателей нового «Ведьмака» в X (бывший Twitter). В посте она сослалась на недавнее интервью PCGamer, где Адам Бадовски (один из руководителей CD Projekt Group) заявил, что их команде понравилась та свобода и «реализм», которые есть в Kingdom Come 2. В ответ авторы чешской RPG написали:

Эй, CD Projekt Red... Мы тоже с нетерпением ждем выхода новой The Witcher. Если вам что-нибудь понадобится, напишите нам на [нашу] доску объявлений".

Разработчики The Witcher 4 ответили своему коллеге из Warhorse Studios, что они «останутся на связи», после чего между разработчиками произошел еще один своеобразный обмен любезностями.

Хотя на первый взгляд ситуация кажется пустяковой, она может способствовать более тесному сотрудничеству между CD Projekt Red и Warhorse. Кто знает, может быть, это перерастет в нечто большее, чем просто встреча, где авторы Kingdom Come: Deliverance 2 смогут поделиться своим опытом, который мог бы помочь в создании четвертого «Ведьмака». А может быть, CD Projekt Red и вовсе добавит в грядущую игру элементы или миссии, в которых будут прямые отсылки к работе студии Warhorse (или наоборот).