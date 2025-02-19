"Я не работаю над The Witcher 4": Даниэль Вавра раскритиковал игровые СМИ за искажение его старого интервью

Геймдизайнер и сооснователь Warhorse Studios Даниэль Вавра оказался в центре дискуссии, сам того не ожидая. Недавно в сети завирусилась новость о том, что The Witcher 4 якобы столкнулся с серьезными проблемами в разработке из-за Unreal Engine 5. В качестве источника был указан Вавра, но сам он резко опроверг подобные заявления, обвинив журналистов в искажении его слов и создании фейковой сенсации.
По словам Вавры, он случайно наткнулся на обсуждение в соцсетях и с удивлением узнал, что ему приписали комментарии о производственном аду новой части «Ведьмака». Он подчеркнул, что никак не связан с CD Projekt RED, работает в Warhorse Studios и физически не может знать, как идет разработка The Witcher 4.
В наши дни невозможно дать интервью, чтобы кто-нибудь его не переврал и не устроил из него фальшивую полемику. Год назад я говорил о слабостях и сильных сторонах игровых движков. Результат? "Ведьмак 4 находится в разработке, черт возьми, говорит Вавра!".
- Нет, я этого не говорил.
— заявил Вавра.
Как объяснил Вавра, год назад он давал развернутое интервью о плюсах и минусах различных игровых движков. В нем он рассуждал исключительно о своей студии и серии Kingdom Come: Deliverance, поясняя, что внезапная смена движка могла бы привести к сложностям. Однако его слова почему-то интерпретировали так, будто он говорил о проблемах CD Projekt RED.
Разработчик выразил разочарование в работе игровых СМИ, которые, по его мнению, заняты не журналистикой, а созданием хайпа на искаженных фактах. Вавра считает бессмысленным пытаться напоминать журналистам о профессионализме или критиковать контентмейкеров, которые массово тиражируют ложную информацию. Вместо этого он призвал игроков быть внимательными и включать логику, читая новости.
Достаточно было подумать: я работаю в Warhorse, а "Ведьмаком" занимается совершенно другая студия. Откуда мне вообще знать, что у них происходит?
— подчеркнул Вавра. Также он добавил, что уверен в стабильности разработки The Witcher 4 и не видит причин для паники.
Напомним, ранее разработчик высказался о сюжетах в современных одиночных игр:
'' раскритиковал игровые СМИ за искажение его старого интервью ''
Да пааадумаешь делов! СМИ для того и существуют чтобы врать да искажать. Ну переврали маленько, ну пусть с три короба... Спасибо что не похоронили заживо. Никогда не забуду как СМИ закопали отошедшую от сцены, и тогда ещё совершенно живую и здоровенькую Тину Тернер. А тётка ни сном ни духом...цветочки на вилле выращивала да наслаждалась покоем ( ни разу не вечным).
Весь цимес в том, что на этом самом Пегаче как раз и любят публиковать такие высосанные из пальца "новости".
а как они еще получат бонусы?)
Ну слава богу, там и так непонятно кого понабрали
Может чувак такого и не говорил, но то что разработка столь масштабной игры, какой обещает быть Ведьмак 4, на всратейшем UE5 это ад даже без сомнений и за результат мне страшно
И слава богу.
Человек из 00х, когда можно было искренне давать интервью и не получать в ответ хейт.
Вертихвост однако
Или просто как обычно сначала сказал, а вместо того чтобы ответить заднюю врубил. Ведьмак 4 снова игрой года будет, в отличие никому не нужной Kingdom Come
Чет у него кукуха едет
это часто
Он классный!