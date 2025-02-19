"Я не работаю над The Witcher 4": Даниэль Вавра раскритиковал игровые СМИ за искажение его старого интервью

Геймдизайнер и сооснователь Warhorse Studios Даниэль Вавра оказался в центре дискуссии, сам того не ожидая. Недавно в сети завирусилась новость о том, что The Witcher 4 якобы столкнулся с серьезными проблемами в разработке из-за Unreal Engine 5. В качестве источника был указан Вавра, но сам он резко опроверг подобные заявления, обвинив журналистов в искажении его слов и создании фейковой сенсации.

По словам Вавры, он случайно наткнулся на обсуждение в соцсетях и с удивлением узнал, что ему приписали комментарии о производственном аду новой части «Ведьмака». Он подчеркнул, что никак не связан с CD Projekt RED, работает в Warhorse Studios и физически не может знать, как идет разработка The Witcher 4.

В наши дни невозможно дать интервью, чтобы кто-нибудь его не переврал и не устроил из него фальшивую полемику. Год назад я говорил о слабостях и сильных сторонах игровых движков. Результат? "Ведьмак 4 находится в разработке, черт возьми, говорит Вавра!".

- Нет, я этого не говорил.

— заявил Вавра.

Как объяснил Вавра, год назад он давал развернутое интервью о плюсах и минусах различных игровых движков. В нем он рассуждал исключительно о своей студии и серии Kingdom Come: Deliverance, поясняя, что внезапная смена движка могла бы привести к сложностям. Однако его слова почему-то интерпретировали так, будто он говорил о проблемах CD Projekt RED.

Разработчик выразил разочарование в работе игровых СМИ, которые, по его мнению, заняты не журналистикой, а созданием хайпа на искаженных фактах. Вавра считает бессмысленным пытаться напоминать журналистам о профессионализме или критиковать контентмейкеров, которые массово тиражируют ложную информацию. Вместо этого он призвал игроков быть внимательными и включать логику, читая новости.

Достаточно было подумать: я работаю в Warhorse, а "Ведьмаком" занимается совершенно другая студия. Откуда мне вообще знать, что у них происходит?

— подчеркнул Вавра. Также он добавил, что уверен в стабильности разработки The Witcher 4 и не видит причин для паники.

Напомним, ранее разработчик высказался о сюжетах в современных одиночных игр: