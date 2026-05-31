Захват движений кобылы Цири и собак в The Witcher 4 проводили с настоящих животных для максимальной реалистичности

Студия CD PROJEKT RED продолжает раскрывать детали разработки долгожданной The Witcher 4. В свежем выпуске официального подкаста AnsweRED Podcast разработчики рассказали, что для создания анимаций животных они впервые в истории студии провели полноценные сессии захвата движения (motion capture) с реальными лошадью и собакой.

Главной звездой этих съемок стала черная кобыла по кличке Келпи - верная спутница Цири. Вместо того чтобы полагаться на ручную анимацию или актеров, имитирующих лошадиную походку (как это было с Плотвой в The Witcher 3), команда моушн-капа поступила иначе: они привезли оборудование и камеры прямо в конюшню.

Я помню, как все в студии только об этом и говорили: "Они что, правда записывают лошадь?" - "Да, для Ведьмака 4!" - "О боже!", - делятся воспоминаниями разработчики.

Не менее запоминающейся оказалась и сессия с собакой. В отличие от профессиональных актеров, животные ведут себя непредсказуемо: они не умеют работать по команде "мотор" и не могут повторить дубль в точности. Такие съемки, по признанию команды, стали одними из самых ярких и сложных за всю историю мокап-отдела CDPR.

Разработчики особо подчеркнули, что ни одно животное не пострадало в процессе. Вопросу гуманного обращения с четвероногими "актерами" уделили особое внимание - это важный этический момент, который CDPR сознательно вынесли на обсуждение в подкасте.

Целью был максимальный реализм. Захват движений настоящих животных позволяет оцифровать мельчайшие нюансы: естественную походку, работу мышц, живую реакцию на окружение и взаимодействие с персонажами. Полученные данные затем комбинируют с технологиями Unreal Engine 5 - симуляцией мышц, продвинутой физикой и моушен-матчинг. Судя по всему, Келпи в The Witcher 4 станет не просто средством передвижения, а по-настоящему живым, дышащим персонажем.