Автор Witchfire объяснил, почему Steam всегда будет лучше Epic Games Store

Глава разработки шутера Witchfire Адриан Хмеляж считает, что Epic Games Store вряд ли сможет потеснить Steam с позиции главной PC-платформы. По его мнению, причина кроется не в эксклюзивах или ценах, а в эмоциональной привязанности игроков к своей «домашней» библиотеке.
В интервью FRVR сооснователь студии The Astronauts отметил, что Steam за годы превратился не просто в магазин, а в полноценное сообщество. Форумы, пользовательские обзоры, обсуждения и другие социальные функции формируют у игроков ощущение, что именно здесь находится их цифровой дом.
«Люди вкладываются в Steam эмоционально. Их библиотека там — это часть их идентичности. И когда игра выходит эксклюзивно в Epic Games Store, для них это выглядит как измена собственной библиотеке», — пояснил Хмеляж.
Разработчик признал, что ранняя эксклюзивность Witchfire в Epic Games Store помогла проекту, однако подчеркнул, что EGS остаётся слишком утилитарным сервисом. По его словам, платформа Epic почти не предлагает инструментов для общения и вовлечения — там фактически «нечего делать, кроме покупки игры».
Именно это, считает Хмеляж, и мешает Epic Games Store конкурировать со Steam на равных. Пока один сервис выстраивает экосистему и сообщество, другой остаётся просто витриной. А в долгосрочной перспективе, уверен разработчик, победу одерживает не тот, кто предлагает эксклюзивы, а тот, кто становится для игроков настоящим домом.
Чемодан с деньгами от Суини уже обналичен так что теперь можно смело заливать про душу платформы. цифровой дом держится на инерции ленивых хомяков которым сложно запустить второй экзешник и форумах с ASCII членами в комментариях. Социальные функции это просто оправдание чтобы отдавать жирному 30 процентов дохода ради пиксельного значка в профиле.
а игрокам какое до этого дела? не они отдают 30%, а разрабы. чето не видел я экзов егс, которые за счет меньших процентов платформы снижали цены со стандартных 60-70$.
а если нет разницы в цене, то на кой черт кому-то сдался обрезанный егс.
P.S. забрал хогвартс бесплатно в егс. потом увидел мем ниже. я такой "ха-ха". в итоге через 2 минуты купил в стиме.
Вот что за ерунду он несёт? Какая нафиг ещё измена своей библиотеке? Ну это звучит нелепо. Дожили... изменяем цифровому товару. Особенно нелепо оно звучит, если учесть, что библиотека есть только у старых игроков, а вот у новичков в стиме нифига нет. Новичку безразлично, в какую библиотеку он получит игру. Потому что он новичок. Эпики делают ставку на новичков в долгосрочной перспективе. Постепенно аудитория эпиков расширяется, кто бы что ни говорил.
А мне типа есть, что делать в стиме, кроме покупки игр? Вот что мне в стиме делать? Форумы почитать? А смысл? Моды скачать? Ну, для модов есть более качественные платформы, нежели мастерская стима. Может быть свой профиль нужно оформить? А смысл профиль стима оформлять? Ну да, в теории в стиме я могу делать кучу разных вещей. Почитать обзоры и прокомментировать их, глянуть онлайн игр. Только вот на практике я этих много вещей в стиме не делаю в 99.9% случаев. Я в стим захожу, чтоб купить игру, чтоб скачать игру, чтоб поиграть в игру. Всё! Больше ничего мне не нужно от стима. В этом смысле для меня НЕТ разницы между платформами. Главное, чтоб на платформе было МНОГО игры для покупки, а не как у "ростелекома игры" - магазин есть, а игр нет, если не считать пионера. Точка.
Ерунду несёшь ты, а он по факту сказал
и так все знают может не утруждаться
Масло масляное,очевидное невероятное
Просто удобней.
Двуличный клоун собрал кеш и пошёл в стим.
Другого Свини и не заслуживает.
А гейб заслуживает ? Он по сути последние отобрал раньше можно было карты продавать, они падали на крупных распродажах бесплатно, теперь пора закрыть лавочку, габену вообще побоку региональные цены теперь как хотят ставят, если раньше ааа стояла рублей 600 то теперь от 4к и выше, кеш собран а игроки пусть платят.
А Габен тут причем ? Цены любые, региональные или нет, ставит либо издатель, либо сам разработчик, все
у меня обе, из-за раздач
какая разница где игра ? большинство просто и не играют уже практически , а чисто по фану сидят в сообществах видимо
Вот тоже самое пусть расскажут с пристрастием дегенератам из вк и ростелекома!