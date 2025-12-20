Автор Witchfire объяснил, почему Steam всегда будет лучше Epic Games Store

Глава разработки шутера Witchfire Адриан Хмеляж считает, что Epic Games Store вряд ли сможет потеснить Steam с позиции главной PC-платформы. По его мнению, причина кроется не в эксклюзивах или ценах, а в эмоциональной привязанности игроков к своей «домашней» библиотеке.

В интервью FRVR сооснователь студии The Astronauts отметил, что Steam за годы превратился не просто в магазин, а в полноценное сообщество. Форумы, пользовательские обзоры, обсуждения и другие социальные функции формируют у игроков ощущение, что именно здесь находится их цифровой дом.

«Люди вкладываются в Steam эмоционально. Их библиотека там — это часть их идентичности. И когда игра выходит эксклюзивно в Epic Games Store, для них это выглядит как измена собственной библиотеке», — пояснил Хмеляж.

Разработчик признал, что ранняя эксклюзивность Witchfire в Epic Games Store помогла проекту, однако подчеркнул, что EGS остаётся слишком утилитарным сервисом. По его словам, платформа Epic почти не предлагает инструментов для общения и вовлечения — там фактически «нечего делать, кроме покупки игры».

Именно это, считает Хмеляж, и мешает Epic Games Store конкурировать со Steam на равных. Пока один сервис выстраивает экосистему и сообщество, другой остаётся просто витриной. А в долгосрочной перспективе, уверен разработчик, победу одерживает не тот, кто предлагает эксклюзивы, а тот, кто становится для игроков настоящим домом.