Авторы Witchfire раскрыли несколько новых подробностей ©

После долгих лет разработки, игра Witchfire от The Astronauts в жанре темного фэнтези с элементами rogue-lite выходит в ранний доступ для ПК 20 сентября. На момент релиза она будет эксклюзивной для Epic Games Store, но в новом твите разработчик заверил, что она появится на "других платформах", будь то "ПК или консоли".

По сути, это подтверждает, что в какой-то момент игра появится и в Steam. Что касается консолей, то наиболее вероятными вариантами являются PS5 и Xbox Series X/S. Учитывая, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4, Xbox One и PS4 не исключены, но The Astronauts, возможно, захотят сосредоточиться на более современных системах.

Она также заверила, что будут опции скрытия цифр урона и настройки поля зрения. Кроме того, в игре сохранилась мрачная атмосфера первого тизера, выпущенного в 2017 году, с заверениями, что игроки будут "бояться... всего".