Авторы Witchfire решили необычно отметить Хэллоуин мрачным рассказом о проклятом городе Велморн

Разработчики Witchfire подготовили для поклонников игры необычный подарок к Хэллоуину — полноценный рассказ The Ruin of Velmorne, расширяющий вселенную проекта. Над текстом работал ведущий сценарист студии Ник Аддерли, а иллюстрации создала художница Алиция Ужаровска.

История переносит читателей в Велморн — город, который постепенно погружается в хаос из-за густого тумана, загадочной болезни и вспыхивающих повсюду пожаров. Сюжет раскрывается через несколько персонажей, но начинается с Йешны, знатной женщины, одержимой желанием превзойти соперницу Нияру по числу наследников. Её попытки родить ещё одного ребёнка оборачиваются кошмаром: дочери начинают страдать от необъяснимого жара, а вскоре эпидемия охватывает весь город, превращая людей и животных в чудовищ.

Затем повествование переключается на Давида, командира городской стражи Володару и гробовщика Хорива. На фоне катастрофы жители пытаются спастись, влиятельные группировки борются за контроль над Велморном, а стража прибегает к жестоким мерам, изолируя целые районы. Постепенно становится всё сложнее понять, где заканчиваются попытки остановить заразу и начинаются действия тех, кто преследует собственные интересы.

В финале рассказ вновь возвращается к Йешне, чьё тело и сознание подвергаются пугающим изменениям. Судя по описанию, The Ruin of Velmorne делает ставку на мрачную атмосферу, телесный ужас и трагедию целого города — вполне подходящий материал для мира Witchfire.

Рассказ уже представлен в качестве хэллоуинского подарка, тогда как разработка версии 1.0 продолжается. Дату её выхода студия пока не раскрывает.