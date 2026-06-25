Для шутера Witchfire вышло хотфикс-обновление 0.9.3 с исправлением багов патча Revelations

Студия The Astronauts оперативно выпустила техническое обновление под номером 0.9.3 для своего мрачного ролевого экшена. Свежий патч направлен на устранение критических ошибок и багов, с которыми игроки столкнулись сразу после релиза масштабного контентного расширения Revelations. Разработчики поблагодарили сообщество за быструю обратную связь и отправку отчетов об ошибках.

Основное внимание в обновлении уделено стабильности работы игры во время зачистки новой болотной локации Marshland. Авторы устранили редкие вылеты клиента при переходе в подземелье Outskirts Vault и исправили баг, из-за которого ломались скрипты диалогов с новыми неигровыми персонажами. Кроме того, была скорректирована производительность в хабе Hermitorium при взаимодействии с грядками в саду.

В патче 0.9.3 создатели также провели точечную настройку баланса нововведений. Были исправлены хитбоксы у нескольких из девяти добавленных видов противников, которые наносили урон сквозь укрытия. Также разработчики починили некорректное отображение интерфейса механики World Corruption 2.0 на некоторых типах мониторов и устранили баг с пассивными бонусами у двух новых видов четок.

Напоследок студия исправила проблемы с текстовыми шрифтами в свежих локализациях. Игроки на портативных консолях Steam Deck больше не столкнутся с вылезающим за пределы экрана текстом при выборе некоторых из 14 добавленных языков. Команда продолжает следить за отзывами и готовить следующие технические исправления для полировки игры перед полноценным релизом.