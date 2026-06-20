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Witchfire 23.09.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези, Рогалик
8.1 897 оценок

Для Witchfire вышел патч 0.9.1 с исправлениями и балансными изменениями

monk70 monk70

Студия The Astronauts выпустила первое обновление после релиза крупного контентного апдейта Revelations для Witchfire. Патч 0.9.1 включает многочисленные исправления ошибок, изменения баланса оружия, заклинаний и противников, а также корректировки сложности локации Marshland.

Исправления и улучшения

  • Исправлены проблемы с озвучкой в заданиях Каина.
  • Скорректировано поведение босса Concelebrant, включая частоту его ухода под землю и скорость атак.
  • Уменьшено здоровье мин Spore-head на 33%.
  • Исправлены ошибки квестов, интерфейса и визуальных эффектов.
  • Добавлены отсутствовавшие иконки клавиатуры в меню управления.
  • Обновлены титры и исправлены различные текстовые ошибки.

По словам разработчиков, это первое из серии обновлений для Revelations, направленных на устранение проблем, о которых сообщали игроки после выхода дополнения.

ПК Обновления
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