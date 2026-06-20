Для Witchfire вышел патч 0.9.1 с исправлениями и балансными изменениями

Студия The Astronauts выпустила первое обновление после релиза крупного контентного апдейта Revelations для Witchfire. Патч 0.9.1 включает многочисленные исправления ошибок, изменения баланса оружия, заклинаний и противников, а также корректировки сложности локации Marshland.

Исправления и улучшения

Исправлены проблемы с озвучкой в заданиях Каина.

Скорректировано поведение босса Concelebrant, включая частоту его ухода под землю и скорость атак.

Уменьшено здоровье мин Spore-head на 33%.

Исправлены ошибки квестов, интерфейса и визуальных эффектов.

Добавлены отсутствовавшие иконки клавиатуры в меню управления.

Обновлены титры и исправлены различные текстовые ошибки.

По словам разработчиков, это первое из серии обновлений для Revelations, направленных на устранение проблем, о которых сообщали игроки после выхода дополнения.