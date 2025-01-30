Грядущий крупный патч для Witchfire предложит нечто совершенно новое в плане геймплея, но придется подождать

Долгожданное обновление "Ведьмина гора" выйдет только через несколько недель. В сообщении на официальном сайте разработчики постарались объяснить игрокам, почему разработка патча занимает так много времени.

Напомню, что первоначально его дебют был запланирован на прошлый год. Однако создатели решили разбить его на две части. Первая была переименована в The Brewing Update и вышла 19 декабря 2024 года. Второе, Witch Mountain Update, должно было выйти в начале этого года.

Причина этих задержек в том, что патч предложит нечто совершенно новое в плане геймплея, и, создавая прототипы этих решений, авторы не могли точно предсказать, сколько времени потребуется на их реализацию.

Кроме того, масштаб обновления сильно вырос за время работы, и теперь оно предложит самую большую карту из тех, что доступны в Witchfire.

Некоторые игроки предпочли бы, чтобы разработчики выпустили обновление в незаконченном виде, но разработчики считают, что это плохая идея. Это связано с тем, что они не хотят быть частью современной тенденции выпуска сильно недоработанных и недоделанных проектов.

Поскольку работа над обновлением все равно займет больше времени, чем ожидалось, авторы решили добавить в него дополнительные элементы. Fallen Prayers, полезные души павших воинов, будут значительно переработаны и вместо специальной способности, активируемой в ключевые моменты, станут спутниками, следующими за нами по пятам с уникальными навыками и личностями.

Обновление также представит два новых вида оружия, два типа заклинаний и один ранее недоступный предмет. Еще одной новинкой станет Shadow Orb, которое фиксирует ход перестрелок. Выполняя задания, которые оно дает, мы будем получать дополнительное снаряжение и другие награды. Также ожидается, что патч улучшит баланс игрового процесса и исправит более 70 технических ошибок, предложенных фанатами.

На данный момент приоритетным для авторов является обновление "Ведьмина гора", но они уже планируют и другие новые функции, включая туториал, о котором очень просили игроки. Разработчики также хвастаются, что размер команды разработчиков удвоился с 12 до 24 сотрудников в 2024 году.