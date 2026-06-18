Мрачный шутер Witchfire получил трейлер крупнейшего патча Revelations

Студия The Astronauts выпустила масштабный патч под номером 0.9 для фэнтезийного ролевого шутера Witchfire, который добавил в игру официальный текстовый перевод на русский язык. Свежий трейлер детально раскрывает особенности крупнейшего апдейта за всю историю проекта.

Если коротко, то главным нововведением патча стала опасная болотная локация Marshland с новыми видами чудовищ и грозным боссом. В арсенал грешников добавили четыре уникальных вида оружия, разрушительные заклинания и текстовую систему диалогов в духе классических RPG. Разработчики также полностью переработали механику заражения мира и скорректировали баланс сложности.

А если хочется больше узнать о деталях то можно перейти сюда:

Крупное обновление Revelations уже доступно для скачивания на ПК в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store.