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Witchfire 23.09.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези, Рогалик
8.1 896 оценок

Мрачный шутер Witchfire получил трейлер крупнейшего патча Revelations

Апчхий Апчхий

Студия The Astronauts выпустила масштабный патч под номером 0.9 для фэнтезийного ролевого шутера Witchfire, который добавил в игру официальный текстовый перевод на русский язык. Свежий трейлер детально раскрывает особенности крупнейшего апдейта за всю историю проекта.

Если коротко, то главным нововведением патча стала опасная болотная локация Marshland с новыми видами чудовищ и грозным боссом. В арсенал грешников добавили четыре уникальных вида оружия, разрушительные заклинания и текстовую систему диалогов в духе классических RPG. Разработчики также полностью переработали механику заражения мира и скорректировали баланс сложности.

А если хочется больше узнать о деталях то можно перейти сюда:

Witchfire сегодня получит крупнейшее обновление раннего доступа: новая карта, сюжет и перевод на русский язык

Крупное обновление Revelations уже доступно для скачивания на ПК в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store.

Трейлеры
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Anomander Reyk

Не... Ну нах... Дождусь релиза, блин, долго делают, перегореть можно... Игра годная!

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