Никакого кооператива, это соло игра - авторы мрачного ролевого шутера Witchfire рассказали о следующих этапах разработки

Пару недель назад вышло долгожданное обновление "Ведьмина гора" для Witchfire, ролевого шутера, находящегося в раннем доступе. Теперь разработчики рассказали, какие у них планы на дальнейшее развитие проекта.
Обновление "Ведьмина гора" оказалось гораздо масштабнее, чем предполагалось изначально, и поэтому его выполнение заняло больше времени. В результате все ранее анонсированные будущие обновления были перенесены примерно на три месяца. Таким образом, текущие планы выглядят следующим образом:
- В середине 2025 года мы получим обновление Webgrave. Это обновление добавит новый регион, по размерам превосходящий все существующие в игре. Он будет населен совершенно новыми врагами.
- Осенью 2025 года выйдет обновление, которое улучшит многие основные механики и решения в игре.
- Зимой 2025 года мы получим обновление, которое добавит последний из запланированных регионов. Ожидается, что с его выходом в игре появится большинство элементов, запланированных авторами.
- В первые месяцы 2026 года ожидается завершение раннего доступа и выход версии 1.0.
Кроме того, авторы планируют, помимо прочего, добавить оружие ближнего боя, Пролог, выступающий в роли расширенного туториала, а также дополнительные квесты (как разовые, так и многоразовые). Однако пока неизвестно, в каких именно обновлениях появятся эти вещи.
Разработчики также подтвердили, что готовят консольные версии, но пока не могут сообщить о них ничего конкретного. Однако они категорически заявили, что не собираются добавлять в Witchfire кооперативный режим, поскольку игра с самого начала создавалась исключительно как соло игра.
И очень хорошо, в таких проектах не нужен кооп, портит всю атмосферу, предпочитаю работать один, так больше концентрации, не нужно не на что отвлекаться.
Отличное решение.
Это ж рогалик. Зачем там кооператив:?
Годнота!!! Не надо никаких коопов, а то они её ещё 5 лет делать будут, запарился её ждать...
Молодцы! Упрямые ребята, видят свою игру и делают её как им нужно. А не идут на поводу у нытиков и адептов коопа. Тяжело и страшно им видите ли в одно рыло играть. Шлоупоки)).
А если бы прислушивались к "сообществу" вышла бы очередная кооп дрянь однокнопочная с элементами RGBLGBTQC+.
God speed Astronauts!
Как раз сейчас играю после двух крупных обновлений. Очень атмосферно и сложно. Кооператив тут ни к чему, он и сложность снизит и атмосферу испортит.
Чувствуются изменения?
Да. Оказывается, я пропустил появление благовоний вместо бессмыссленного создания эликсиров. Теперь эликсиры восстанавливаются автоматически, а благовония дают выбор, какую именно лечебную способность получить на следующем забеге. Они имеют разные рецепты, которые надо изначально находить на картах. На данный момент моё любимое благовоние, которое даёт прибавку к максимуму здоровья за каждое поглощённое воплощение (большой кристалл после победы над отрядом). К концу карты здоровья становится много и проще убивать босса или сложный отряд.
Боссов немного перетасовали. Я до этого убивал только щитоносца на второй карте в дыре, а теперь в дыру не попасть, а новый босс (не знаю, где он раньше был) появляется на побережье после победы над всеми отрядами.
Новое оружие, конечно, всегда интересно. Про новые уровни сказать сложно, я только сегодня с замком познакомился после того, как стал достаточно уверенно проходить второй уровень на 2-ом Гносисе. И, мда, замок заставляет попотеть. Умер уже раза четыре на нём. С нераскачанным оружием туда ходить не стоит. А знакомство с одним новым событием стоило мне две жизни.
Система павших охотников изменилась. Не знаю, чего она делала раньше, не успел разобраться, но сейчас они появляются рядом и помогают при определённых обстоятельствах. Я пока только одного видел, который во время бедствий появляется и защищает от потери рассудка и, кажется, оглушает врагов. Судя по тому, что разработчики писали, раньше павшие представляли из себя пассивный бонус (если я правильно понял).
В общем, игра обрастает новыми системами, а старые со временем перерабатываются и становятся интереснее. Плюс новый контент, конечно. Разработчики уже намекают на переработку ещё двух систем в будущих обновлениях.
Благодарю за развернутый ответ. Играл, как только вышла. Давала прикурить по сложности, плюс частенько было непонятно, что от тебя хотят и куда бежать. Плюс оружий было мало. Но дизайн локаций и атмосфера подкупают👌Часов 20 набегал и решил дождаться глобальных обновлений и расширения карты. И всё же жаль, что ребята не сделали сюжетный сингл, уж больно хорош антураж вокруг и противники оригинальные.
Не за что :)
С одной стороны, я согласен. Но, если бы Witchfire был бы просто сюжетным шутером, он не дал бы так много часов игры (я уже 80+ часов наиграл), а разработчики не стали бы делать такое разнообразие врагов и оружия. Да и сами карты рассчитаны на многократное прохождение. В целом, такой эксперимент мне по душе. Но, конечно, не все люди восприняли его положительно, что справедливо.
На данный момент оружия уже завались. Что револьверов, что винтовок и пистолетов-пулемётов. Дробовиков, кажется, поменьше. Но я ещё только на Гносисе II. Кто знает, что там на третьем и четвёртом.
Самое приятное, что разработчикам интересно работать над игрой. А это всегда положительно сказывается на конечном результате. Концепция со временем менялась. Я читал все дневники разработчиков, было любопытно. Как они говорят, с момента выхода игры в Epic Store, она значительно изменилась не только в содержании.
Конечно, полноценной игра станет только с выходом из раннего доступа. Например, качать характеристики сейчас скучновато, так как каждый уровень характеристик никак не ощущается. А в будущем, как я понимаю, нас ожидают какие-то плюшки за достижение определённых уровней характеристик, что будет мотивировать качать те или иные из них. Но на то это и ранний доступ. Я сам редко принимаю решение играть в игру в раннем доступе, боясь перегореть на ней до выхода полной версии. Можно по пальцам одной руки пересчитать сколько игр я оценил таким образом.
А по поводу непонимания, куда бежать, это да. Игра не водит за руку, заставляя самому на практике понять, как что работает. Это, конечно, не Painkiller, тут игра требует вдумчивости и планирования, а враги не лезут нарожон. Приходится даже запоминать расположение грибов на карте, чтобы помнить, где подлечиться без эликсиров. Сперва я жрал все грибы подряд, полагая, что они работают, как пилюли в Айзеке :D
Ну хоть они держатся и не скатываются в Кооп.
Столько раз на глаза попадалась, пора качать
А что там ролевого то?
Мдэ, до 1.0 ещё долго...
О, оружие ближнего боя очень кстати будет. Предвкушаю веселуху!
Молодцы!