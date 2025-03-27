Никакого кооператива, это соло игра - авторы мрачного ролевого шутера Witchfire рассказали о следующих этапах разработки

Пару недель назад вышло долгожданное обновление "Ведьмина гора" для Witchfire, ролевого шутера, находящегося в раннем доступе. Теперь разработчики рассказали, какие у них планы на дальнейшее развитие проекта.

Обновление "Ведьмина гора" оказалось гораздо масштабнее, чем предполагалось изначально, и поэтому его выполнение заняло больше времени. В результате все ранее анонсированные будущие обновления были перенесены примерно на три месяца. Таким образом, текущие планы выглядят следующим образом:

В середине 2025 года мы получим обновление Webgrave. Это обновление добавит новый регион, по размерам превосходящий все существующие в игре. Он будет населен совершенно новыми врагами.

Осенью 2025 года выйдет обновление, которое улучшит многие основные механики и решения в игре.

Зимой 2025 года мы получим обновление, которое добавит последний из запланированных регионов. Ожидается, что с его выходом в игре появится большинство элементов, запланированных авторами.

В первые месяцы 2026 года ожидается завершение раннего доступа и выход версии 1.0.

Кроме того, авторы планируют, помимо прочего, добавить оружие ближнего боя, Пролог, выступающий в роли расширенного туториала, а также дополнительные квесты (как разовые, так и многоразовые). Однако пока неизвестно, в каких именно обновлениях появятся эти вещи.

Разработчики также подтвердили, что готовят консольные версии, но пока не могут сообщить о них ничего конкретного. Однако они категорически заявили, что не собираются добавлять в Witchfire кооперативный режим, поскольку игра с самого начала создавалась исключительно как соло игра.