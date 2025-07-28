ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Witchfire 23.09.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
8.1 804 оценки

Новое обновление Witchfire в раннем доступе принесло новый регион, снаряжение, систему способностей и многое другое

monk70 monk70

Независимый разработчик и издатель игр The Astronauts сегодня выпустил обновление Webgrave для Witchfire, которая находится в раннем доступе. Игроки увидят новую локацию, захваченную ведьмой, которая извратила и изуродовала местность своей магией, а также ряд ключевых обновлений для игры.

Обновление Webgrave открывает ещё одну локацию в мире, где властвует Ведьма. Велморн когда-то был обычным городом, пока его жители не были осквернены колдовством. Обезображенные и бесформенные, они бродят по безлюдным углам и площадям, устраивая засады на любого глупца, который решит забрести на его забытые дороги. Обновление также добавляет давно ожидаемое подробное обучение на новой карте, предшествующей первому посещению Эрмитория, и позволяет игрокам вернуться в мир Witchfire, чтобы освежить свои воспоминания. Webgrave также привносит ряд обновлённых механик.

  • Мастерская и статистика 2.0: Система исследования оружия и снаряжения, а также статистика игроков были переработаны для большей наглядности.
  • Четки: Новая система настройки способностей Прейера, Четки, присоединяется к игре, открывая игрокам новые возможности развития.
  • Новый уровень сложности: Гнозис VI, ещё более высокий уровень сложности для самых продвинутых и искушённых в боях Прейера, поднимает ставки для опытных игроков.
32
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Gridon

Разработчики наконец починили свою же игру и подают это как великое обновление. Добавление обучения спустя 2 года раннего доступа это не фича а признание провала. Новая сложность это просто больше здоровья у мобов а переделка статов означает что они изначально были сломаны. Ждём релиз к 2030 году если повезёт.

14
bohdan2015

Пробил через повозку, легальные читы:D

digitalkid

Круто карта выглядит. А сколько их там уже? 3? Надо брать походу пока скидос.

Пользователь ВКонтакте

выглядит круто)) как раз я сейчас смотрю сверхъестественно))) круто))) // Вэка Борг