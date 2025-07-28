Новое обновление Witchfire в раннем доступе принесло новый регион, снаряжение, систему способностей и многое другое

Независимый разработчик и издатель игр The Astronauts сегодня выпустил обновление Webgrave для Witchfire, которая находится в раннем доступе. Игроки увидят новую локацию, захваченную ведьмой, которая извратила и изуродовала местность своей магией, а также ряд ключевых обновлений для игры.

Обновление Webgrave открывает ещё одну локацию в мире, где властвует Ведьма. Велморн когда-то был обычным городом, пока его жители не были осквернены колдовством. Обезображенные и бесформенные, они бродят по безлюдным углам и площадям, устраивая засады на любого глупца, который решит забрести на его забытые дороги. Обновление также добавляет давно ожидаемое подробное обучение на новой карте, предшествующей первому посещению Эрмитория, и позволяет игрокам вернуться в мир Witchfire, чтобы освежить свои воспоминания. Webgrave также привносит ряд обновлённых механик.