Обзорный геймплейный трейлер мрачного шутера Witchfire в честь выхода в раннем доступе

Мрачный фэнтезийный шутер от первого лица, созданный авторами The Vanishing of Ethan Carter, Painkiller и Bulletstorm.

Игра переносит вас в средневековый мир, где между могущественными ведьмами и Церковью разгорелась кровавая война. Вы играете за специального агента Ватикана, который обладает как огнестрельным оружием, так и магией. Ваша задача — найти и уничтожить Чёрную ведьму — самую опасную из всех колдунь. Но для этого вам придётся пробиться через её армию призраков и демонов, а также разгадать тайну древнего артефакта, который может изменить судьбу мира.