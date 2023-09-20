Обзорный геймплейный трейлер мрачного шутера Witchfire в честь выхода в раннем доступе

Компания The Astronauts запустила в ранний доступ шутер от первого лица Witchfire. Игру можно приобрести эксклюзивно в Epic Games Store по цене 1199 рублей. Чтобы отметить это событие, польская студия The Astronauts представили семь минут игрового процесса, демонстрирующего все, что игроки могут ожидать во время погружения в мрачный мир шутера.
"В Witchfire игроки могут свободно охотиться по своему усмотрению, используя широкий арсенал оружия и магии. Это дом в жанре рогалик для своенравных игроков, желающих погрузиться в темный мир и найти еще более мрачные решения", - говорится в заявлении Адриана Хмелярца, креативного директора The Astronauts.
Выглядит шикарно!
Торрент будит , или снова денуву впихнули ?