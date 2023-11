Разработчики Witchfire хотели отойти от "симуляторов ходьбы", потому что "их время уже прошло"

Инди-студия The Astronauts заявила о себе в 2014 году игрой The Vanishing of Ethan Carter - приключенческим хоррором, который за прошедшие с момента выхода годы стал одной из самых известных игр в жанре так называемых "симуляторов ходьбы". Однако со вторым проектом студия пошла по другому пути. Темно фэнтезийный ролевой экшен Witchfire вышла в ранний доступ в начале этого года, и хотя она, безусловно, отлично стартовала и подает большие надежды, многие задавались вопросом, что побудило The Astronauts так радикально сменить направление.

В недавнем интервью, отвечая на этот вопрос, соучредитель и креативный директор The Astronauts Адриан Хмиларц (Adrian Chmielarz) сказал, что создание Witchfire было осознанным шагом студии, поскольку она считает, что "времена симуляторов ходьбы прошли". По словам Хмиларца, хотя этот жанр и способен подарить "замечательный" опыт, но его "ограниченный ресурс" побудил студию "искать новые направления".

Мы знали, что времена симуляторов ходьбы прошли. Да, с ними можно делать замечательные вещи - как с последним известным симулятором ходьбы, What Remains of Edith Finch, - но их ресурс ограничен. Поэтому мы начали искать новые направления.

Кроме того, Хмелярц добавил, что, учитывая тот факт, что основные члены команды разработчиков ранее работали над такими играми, как Bulletstorm и Painkiller, желание вернуться к жанру шутера от первого лица было не меньшим фактором для смены направления.

Мы делали Painkiller и Bulletstorm, и буквально все основные умы, стоявшие за этими играми, сейчас работают в The Astronauts. Так что нам не потребовалось много времени, чтобы услышать зов оружия.

В настоящее время Witchfire доступна на ПК эксклюзивно через Epic Games Store. Игра будет находиться в раннем доступе "около года", в течение которого The Astronauts планирует выпустить несколько обновлений.