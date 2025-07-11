Разработчики Witchfire рассказали о дополнительном регионе, изменений в механике Гнозис и новом оружии

Поляки из The Astronauts не сидят сложа руки и регулярно выпускают новый контент для шутера Witchfire. Ближайшее обновление, получившее название Webgrave, появится 28 июля и принесет ряд значимых изменений и новых возможностей.

В первую очередь это два дополнительных уровня Гнозис - это уникальная механика, созданная на основе Insight из Bloodborne, сочетающая в себе разблокировку зон в стиле metroidvania с динамически повышающимся уровнем сложности. По мере получения уровней Гнозис открывается все больше секретов, а враги становятся все сложнее.

Кроме того, в обновлении появится новый регион (таинственный город Велморн) и новое оружие (винтовку рычажного действия,Nemesis) - для тех, кто любит азарт охоты. Разработчики утверждают, что пока игроки не разберутся, как справиться с новыми угрозами, город Велморн не станет прогулкой по парку даже для самых закаленных бойцов.

В то же время студия напомнила, что Witchfire все еще в режиме раннего доступа, а Webgrave - это вовсе не конец серьезных изменений.