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Witchfire 23.09.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
8.1 795 оценок

Разработчики Witchfire рассказали о дополнительном регионе, изменений в механике Гнозис и новом оружии

Gruz_ Gruz_

Поляки из The Astronauts не сидят сложа руки и регулярно выпускают новый контент для шутера Witchfire. Ближайшее обновление, получившее название Webgrave, появится 28 июля и принесет ряд значимых изменений и новых возможностей.

В первую очередь это два дополнительных уровня Гнозис - это уникальная механика, созданная на основе Insight из Bloodborne, сочетающая в себе разблокировку зон в стиле metroidvania с динамически повышающимся уровнем сложности. По мере получения уровней Гнозис открывается все больше секретов, а враги становятся все сложнее.

Кроме того, в обновлении появится новый регион (таинственный город Велморн) и новое оружие (винтовку рычажного действия,Nemesis) - для тех, кто любит азарт охоты. Разработчики утверждают, что пока игроки не разберутся, как справиться с новыми угрозами, город Велморн не станет прогулкой по парку даже для самых закаленных бойцов.

В то же время студия напомнила, что Witchfire все еще в режиме раннего доступа, а Webgrave - это вовсе не конец серьезных изменений.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
ViksOne

Играл в ранний доступ, лучше бы не играл. Гляну что на релизе

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sa1958

Наверное это на долго.

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Что то они постоянно вносят неразбериху.

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нитгитлистер

игра вышла 2 года назад правильно понимаю? и они неё до сих пор не довели до приемлемого сотояния?

Danny Lamb

Не довели. Вообще там всё интереснее. Разработка Witchfire началась в 2017 году и тогда же показали геимплей на The Game Awards 2017. На следующий год, авторы показывали демку на всяких закрытых презентациях.

По слухам, Witchfire всё ещё не окупился. И там уже вся команда разработчиков на саппорте сменилась.

нитгитлистер Danny Lamb

пичаль выглядит то интригующе

Dark1994

Она не вышла, она в раннем доступе.

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