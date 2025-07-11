Разработчики Witchfire рассказали о дополнительном регионе, изменений в механике Гнозис и новом оружии

Поляки из The Astronauts не сидят сложа руки и регулярно выпускают новый контент для шутера Witchfire. Ближайшее обновление, получившее название Webgrave, появится 28 июля и принесет ряд значимых изменений и новых возможностей.
В первую очередь это два дополнительных уровня Гнозис - это уникальная механика, созданная на основе Insight из Bloodborne, сочетающая в себе разблокировку зон в стиле metroidvania с динамически повышающимся уровнем сложности. По мере получения уровней Гнозис открывается все больше секретов, а враги становятся все сложнее.
Кроме того, в обновлении появится новый регион (таинственный город Велморн) и новое оружие (винтовку рычажного действия,Nemesis) - для тех, кто любит азарт охоты. Разработчики утверждают, что пока игроки не разберутся, как справиться с новыми угрозами, город Велморн не станет прогулкой по парку даже для самых закаленных бойцов.
В то же время студия напомнила, что Witchfire все еще в режиме раннего доступа, а Webgrave - это вовсе не конец серьезных изменений.
Играл в ранний доступ, лучше бы не играл. Гляну что на релизе
Наверное это на долго.
Что то они постоянно вносят неразбериху.
игра вышла 2 года назад правильно понимаю? и они неё до сих пор не довели до приемлемого сотояния?
Не довели. Вообще там всё интереснее. Разработка Witchfire началась в 2017 году и тогда же показали геимплей на The Game Awards 2017. На следующий год, авторы показывали демку на всяких закрытых презентациях.
По слухам, Witchfire всё ещё не окупился. И там уже вся команда разработчиков на саппорте сменилась.
пичаль выглядит то интригующе
Она не вышла, она в раннем доступе.