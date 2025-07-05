Разработчики Witchfire рассказали о новой системе "статы 2.0" из грядущего обновления Webgrave

Польская студия The Astronauts опубликовала очередную запись из дневника разработчиков по игре Witchfire. После того как ранее разработчики рассказали о механике Розария и мастерской, на этот раз основатель студии Адриан Хмелярж сосредоточился на грядущих изменениях в системе статистики, которые появятся в обновлении Webgrave.

Как объясняет разработчик, одной из главных целей команды было углубление ролевых элементов игры. В результате была разработана новая система «статы 2.0», которая полностью изменит существующий опыт игрока. Старые «цифры» уйдут в прошлое, их заменят шесть новых основных категорий: Flesh (плоть), Blood (кровь), Mind (разум), Witchery (ведьмовство), Arsenal (арсенал), Faith (вера).

Новая система даст игрокам возможность четко определить стиль своего персонажа. Теперь игроки сами будут решать, какую черту выбрать - одну или несколько. Если хотите сосредоточиться на физической силе, стоит вложиться в «Плоть и кровь». Ведьмовство и Вера будут полезны для фанатика, Ум и Ведьмовство сделают из него мага, а сочетание Крови и Арсенала придаст персонажу атакующий потенциал, но сделает его более слабым в оборонительных навыках.

Каждая основная статистика будет связана с тремя второстепенными. Его усиление всегда будет влиять хотя бы на один из второстепенных - иногда на все, иногда нет. Что интересно, система разработана таким образом, что, улучшая одну основную статистику, в некоторых случаях можно слегка улучшить и вторичные характеристики, связанные с другой. По словам Хмелярца, это придает игровому миру «глубину и логическую последовательность» и дает возможность более осмысленного выбора при развитии персонажа. Что очень важно - разработчики не хотят, чтобы статы отодвинули на второй план самое главное: навыки игрока.

После выхода обновления Webgrave игроки получат специальный предмет, с помощью которого можно полностью изменить характеристики своего персонажа. Разумеется, сброс статов не приведет к потере полученных уровней - они сохранятся, а связанные с ними очки можно будет свободно распределять в новой системе.

Пока что студия не объявила точную дату выхода обновления Webgrave, но, как уже было сказано, это произойдет в ближайшее время. Впрочем, те, кто не желает ждать официального релиза, уже сейчас могут заявить о своем желании получить ранний доступ к новым возможностям Webgrave (заполнив анкету).