Шутер от первого лица в жанре roguelite Witchfire получил новый трейлер с датой выхода

Темный фэнтезийный шутер от первого лица Witchfire будет запущен в раннем доступе для ПК в Epic Games Store 20 сентября, объявил разработчик The Astronauts.
Witchfire — это шутер от первого лица, действие которого происходит в мрачном фэнтезийном мире, в котором бушует смертельная война между могущественными ведьмами и Церковью. В этой альтернативной реальности ведьмы очень реальны и очень опасны, как и охотник на ведьм, также известный как хищник. Вооруженные колдунами Ватикана, игроки владеют безбожным набором оружия и запрещенной магией, сражаясь с темными ужасами от имени своих темных благодетелей.
Фе.
Какой то хант для бомжей