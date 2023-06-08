Шутер от первого лица в жанре roguelite Witchfire получил новый трейлер с датой выхода ©

Темный фэнтезийный шутер от первого лица Witchfire будет запущен в раннем доступе для ПК в Epic Games Store 20 сентября, объявил разработчик The Astronauts.

Witchfire — это шутер от первого лица, действие которого происходит в мрачном фэнтезийном мире, в котором бушует смертельная война между могущественными ведьмами и Церковью. В этой альтернативной реальности ведьмы очень реальны и очень опасны, как и охотник на ведьм, также известный как хищник. Вооруженные колдунами Ватикана, игроки владеют безбожным набором оружия и запрещенной магией, сражаясь с темными ужасами от имени своих темных благодетелей.