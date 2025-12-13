Шутер Witchfire получил крупное обновление "Расплата" и преодолел отметку в 500 тыс проданных копий

Сегодня польский инди-разработчик The Astronauts объявил, что его ролевая игра-шутер Witchfire продана тиражом более 500 000 копий с момента дебюта в раннем доступе два года назад.

Также вышло крупное новое обновление под названием «Расплата». Обновление выводит боевую систему Witchfire за рамки простого использования оружия, добавляя четыре новых вида оружия ближнего боя, включая Моргенштерн, Катар и Щит. Эти виды оружия предоставляют игрокам мощные альтернативы стандартному кулаку и предлагают уникальные способности или полезные возможности, которые охотники на ведьм могут легко интегрировать в свою игру со стрельбой.

Арсенал ближнего боя дополнен тремя новыми видами огнестрельного оружия, включая долгожданный трёхствольный дробовик Трибунал, который поощряет стиль игры «беги и стреляй», позволяя игрокам совершать рывки или скольжения для зарядки следующих выстрелов. Заряженные сверхмощные выстрелы обрушивают на врагов разрушительный шоковый взрыв. В сочетании с арсеналом жестокого оружия ближнего боя игроки теперь могут плавно сочетать агрессию в ближнем бою с убойным оружием на расстоянии и использованием заклинаний.

Добавлен тир с интерактивным бестиарием, позволяющий игрокам оттачивать свои навыки. Это идеальная лаборатория для экспериментов, которая позволит игрокам проверить свои комплекты оружия против уже побеждённых врагов, прежде чем отправляться в экспедиции.

Игра Witchfire полностью проверена на Steam Deck, и команда разработчиков также добавила новые параметры доступности, такие как регулировка размера шрифта и фильтр арахнофобии. Последний доступен как раз к новому событию на тему пауков — мощному проклятому событию из арсенала Ведьмы. Наконец, система извлечения из экспедиций была полностью переработана, и были введены два новых модификатора игрового процесса, которые бросят вызов даже самым опытным охотникам на ведьм.