Создатели Witchfire о том, почему не стали использовать DRM-защиту: "Убежденных пиратов нельзя остановить"

Разработчики из студии The Astronauts в своем Discord-канале рассказали о том, почему решили не защищать RPG-шутер Witchfire какими-либо средствами защиты от пиратства. По словам разработчиков, компания придерживается такого подхода: если человек хочет спиратить игру, то он в любом случае сделает это каким-либо образом:
Мы решили не заморачиваться с защитой. Убеждённых пиратов нельзя остановить. Лучшее, что можно сделать - создать настолько хорошую игру, что люди сами будут переживать о том, что не поддержали вас. И пока у нас всё идёт довольно хорошо.
Кроме того, творческий директор студии, Адриан Хмеляж рассказал интересную историю одного студента из Египта, который недавно написал ему письмо.
В письме игрок рассказал о том, что у него не было денег купить игру в момент выхода, поэтому он несколько недель играл в пиратскую версию игры, но теперь получил банковскую карту, с помощью которой может совершать цифровые покупки, нашел деньги на лицензию и купил игру. Игрок говорит, что это произошло в том числе благодаря тому, что студия поставила адекватный региональный ценник на игру. По словам игрока, он хотел бы поддержать разработчиков игры и в дальнейшем, поэтому будет не против, если они выпустят дополнительный контент для тех, кто купил игру в раннем доступе, чтобы таким образом люди могли еще сильнее поддержать разработчиков.
Хмеляж говорит, что его растрогали эти слова: ему было приятно, что игроку понравилась игра настолько, что он сам пришел к выводу о том, чтобы поддержать разработчиков. Однако студия сообщила, что никакого платного контента для обладателей игры в раннем доступе делать не планирует.
При этом дела у The Astronauts идут отлично и без какой-либо антипиратской защиты: по словам разработчиков, игру уже добавили в список желаемого свыше 1,1 миллиона игроков в Steam и EGS. У игры очень положительные оценки в раннем доступе - 91% рейтинга. Witchfire вышла в раннем доступе в Steam 23 сентября.
В целом разумный подход. Но может быть и обратный эффект. Тот кто всегда покупает подумает "Почему это пирату бесплатно, а я должен платить?"
В общем сложно
Но факта это не меняет. Тот, кто хочет пиратить - дождётся пиратской версии или сделает офлайн активацию
или поиграет если понравится купит подписку на продукт
Часов 40 играл на пиратке с момента выхода в егс, однако ради удобства сервиса и быстрого скачивания обновлений приобрел в стиме. 1500 за крутой проект не жалко, уже более 20 ч. на лицензии и останавливаться не хочется.
Эти "убежденные пираты" только сподвигают на создание более ухищренных drm и к еще большему влиянию drm на производительность. Скоро дойдет до того что drm будет аппаратная, под drm будут производить отдельные чипы и игры попросту не будут запускаться в отсутствии этого чипа.
Или просто будут чаще привязывать к онлайну игры. Если игровой прогресс хранится на серверах разработчика, то такую игру будет сложнее взломать.
Многие из тех, кто скачал пиратскую версию и говорят, что потом покупают лицензию, действительно это делают. Вот только загвоздка в том, что они покупают эту игру потом по большой скидке. Это всё же две большие разницы - покупать за полную цену или когда-нибудь потом за копейки.
а у них деньги на защиту вообще есть ?это же игра из разряда "инди в раннем доступе" им в первую очередь важно чтобы в нее хотя бы поиграли как можно больше людей, и поданатили
там в некоторых случаях дрм платит чтобы ее в игру поставили) какой донат?
Никто не будет покупать игру после того, как уже наигрался в пиратку. Разрабы просто пытаются оправдать свою лень и нежелание париться с защитой.
1.1 миллиона в вишлисте - это вообще ни о чем. Половина из них - боты или фейковые аккаунты. А оценки в раннем доступе ничего не значат.
нифига подобного. сам вначале качал пиратку и после брал игру )) например nioh2 был первым опытом соулс игр и первые 20 часов наиграны на пиратке. после куплена в макс редакции в ЕГС. а потом и на пс5 докуплена ибо на плойке в нее гамать лучше )
или анно1800. будучи большим любителем 2070 и НЕ любителем имено исторических стратегий был совершенно не уверен в ней. по факту задип, купил на сайте буке официалку со всеми дополнениями и наиграл уже 800+ часов.
верно и обратное - несколько раз пиратка "спасала" от покупки лицухи.