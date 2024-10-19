Создатели Witchfire о том, почему не стали использовать DRM-защиту: "Убежденных пиратов нельзя остановить"

Разработчики из студии The Astronauts в своем Discord-канале рассказали о том, почему решили не защищать RPG-шутер Witchfire какими-либо средствами защиты от пиратства. По словам разработчиков, компания придерживается такого подхода: если человек хочет спиратить игру, то он в любом случае сделает это каким-либо образом:

Мы решили не заморачиваться с защитой. Убеждённых пиратов нельзя остановить. Лучшее, что можно сделать - создать настолько хорошую игру, что люди сами будут переживать о том, что не поддержали вас. И пока у нас всё идёт довольно хорошо.

Кроме того, творческий директор студии, Адриан Хмеляж рассказал интересную историю одного студента из Египта, который недавно написал ему письмо.

В письме игрок рассказал о том, что у него не было денег купить игру в момент выхода, поэтому он несколько недель играл в пиратскую версию игры, но теперь получил банковскую карту, с помощью которой может совершать цифровые покупки, нашел деньги на лицензию и купил игру. Игрок говорит, что это произошло в том числе благодаря тому, что студия поставила адекватный региональный ценник на игру. По словам игрока, он хотел бы поддержать разработчиков игры и в дальнейшем, поэтому будет не против, если они выпустят дополнительный контент для тех, кто купил игру в раннем доступе, чтобы таким образом люди могли еще сильнее поддержать разработчиков.

Хмеляж говорит, что его растрогали эти слова: ему было приятно, что игроку понравилась игра настолько, что он сам пришел к выводу о том, чтобы поддержать разработчиков. Однако студия сообщила, что никакого платного контента для обладателей игры в раннем доступе делать не планирует.

При этом дела у The Astronauts идут отлично и без какой-либо антипиратской защиты: по словам разработчиков, игру уже добавили в список желаемого свыше 1,1 миллиона игроков в Steam и EGS. У игры очень положительные оценки в раннем доступе - 91% рейтинга. Witchfire вышла в раннем доступе в Steam 23 сентября.