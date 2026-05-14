Создатели Witchfire полностью отказались от генеративного ИИ ради сохранения "души" игры

Студия The Astronauts официально заявила об отказе от использования генеративного искусственного интеллекта в разработке мрачного шутера Witchfire. Авторы подчеркнули, что проект останется исключительно продуктом человеческого труда, без привлечения нейросетей на любом из этапов производства. Разработчики сознательно выбрали этот путь, чтобы сохранить искреннюю и прямую связь между создателями игры и геймерами.
Креативный директор Адриан Хмеляж и художник Анджей Познанский жестко раскритиковали внедрение ИИ-технологий в творческий процесс. По мнению руководства, нейросети способны лишь поверхностно имитировать форму и стиль, но они абсолютно лишены души и человеческого прикосновения. Использование генеративного контента в геймдеве авторы сравнили с шеф-поваром элитного ресторана, который вместо авторских блюд внезапно начал бы кормить гостей обычным фастфудом.
Несмотря на неизбежность массового распространения ИИ в игровой индустрии, создатели Witchfire гарантируют стопроцентную «чистоту» своего проекта. Сейчас команда полностью сфокусирована на подготовке игры к скорому релизу масштабной версии 1.0. Успешный этап раннего доступа доказал, что аудитория ценит именно ручной труд, уникальную атмосферу и традиционный подход к разработке.
не понимаю хайпа вокруг проекта. раскачка слабая. гринд бешенный. сюжета крупица. и это за столько то лет практически не обросла контентом.
нейросети можно было бы использовать чтобы сделать ботов в играх умнее, а не просто скриптоваными болванчиками. а они контент генерируют😢
Создателям уже пары бы выпускать игру и думать об дополнениях если вообще они в планах. А не тыкать всем пальцем, лезть в чужие дела. И естественно завязывать высказывать мнение про каждого и проводить лекции. Так называемые крупные обновление сейчас игру довели до образа хотя бы игры. А не просто красивой альфа версии демки проекта. Такими шагами это буквально долгострой. Бестиарий хоть врагов разнообразили. А то даже первой главе по пальцем пересчитать можно. При этом она уже давно в игре.
Да по фиг на ИИ, когда 1.0; хочется уже снова ворваться.