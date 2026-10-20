Студия The Astronauts отвергла все предложения о покупке ради творческой свободы над Witchfire

Глава польской студии The Astronauts Адриан Хмеляж сообщил, что команда отклонила множество предложений о поглощении со стороны крупных компаний. Разработчики сознательно выбрали творческую свободу, хотя это и затянуло производство мрачного шутера Witchfire почти на десять лет с момента анонса в 2017 году. Сейчас штат студии насчитывает всего 26 постоянных сотрудников, а для специфических задач привлекаются внешние команды и фрилансеры.

Сейчас игра находится на финишной прямой перед релизом версии 1.0. Полноценная коммерческая версия предложит игрокам законченную сюжетную линию, новые миссии и значительно больше повествовательного контента. Разработчики официально подтвердили, что не будут проводить вайп сохранений. Тем не менее Хмеляж рекомендует начать прохождение с нуля, чтобы оценить все геймплейные и нарративные изменения.

Точные сроки релиза пока не утверждены, но студия нацелена выпустить игру до конца 2026 года. Руководитель подчеркнул, что они не станут торопиться и жертвовать качеством ради дедлайнов. Сначала команда полностью завершит и отполирует версию для PC, и только после этого начнется портирование шутера на консоли. Разработка пост-релизных DLC пока находится на стадии обсуждения.