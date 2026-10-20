Студия The Astronauts отвергла все предложения о покупке ради творческой свободы над Witchfire

Глава польской студии The Astronauts Адриан Хмеляж сообщил, что команда отклонила множество предложений о поглощении со стороны крупных компаний. Разработчики сознательно выбрали творческую свободу, хотя это и затянуло производство мрачного шутера Witchfire почти на десять лет с момента анонса в 2017 году. Сейчас штат студии насчитывает всего 26 постоянных сотрудников, а для специфических задач привлекаются внешние команды и фрилансеры.
Сейчас игра находится на финишной прямой перед релизом версии 1.0. Полноценная коммерческая версия предложит игрокам законченную сюжетную линию, новые миссии и значительно больше повествовательного контента. Разработчики официально подтвердили, что не будут проводить вайп сохранений. Тем не менее Хмеляж рекомендует начать прохождение с нуля, чтобы оценить все геймплейные и нарративные изменения.
Точные сроки релиза пока не утверждены, но студия нацелена выпустить игру до конца 2026 года. Руководитель подчеркнул, что они не станут торопиться и жертвовать качеством ради дедлайнов. Сначала команда полностью завершит и отполирует версию для PC, и только после этого начнется портирование шутера на консоли. Разработка пост-релизных DLC пока находится на стадии обсуждения.
"Нас все так хотели. Но мы ведь не такие как некоторые".))) Просто яркий пример низкокачественного пиара.
Молодцы. Главное, что бы игра уже наконец вышла. И реально вышла, без этих грёбанных "пост-релизных DLC".