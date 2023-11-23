В первом крупном обновлении для Witchfire появятся стартовые классы и новый тип врагов

Первые отзывы о Witchfire от The Astronauts, шутере от первого лица в стиле rogue-lite, оказались весьма достойными. Конечно, это только начало, поскольку в течение периода раннего доступа будут появляться новые добавления и возможности. Первое крупное обновление под кодовым названием GGU выйдет в течение месяца, и его директор Адриан Хмелярц (Adrian Chmielarz) представил несколько новых возможностей, таких как начальные классы.

Они позволяют выбирать различные распределения характеристик и более одного доступного оружия, включая некоторые "невиданные ранее" варианты. Добавляются новые типы врагов: в The Village появился друид под кодовым названием druid. Эти полулюди-полудеревья медленно ползают, но наносят большой урон.

Наконец, изменится первый катаклизм, который увидят игроки, хотя планируется переделать всю систему.

Это не будет революцией. Мы должны дать ведьме немного власти. Но у вас будет гораздо больше возможностей влиять на то, когда и почему случится Катаклизм.

Предусмотрены и другие "общеигровые изменения", а в планах - переработка обучающей части, хотя разработчик хочет посмотреть, как проявит себя это обновление.

Witchfire доступна для ПК через Epic Games Store