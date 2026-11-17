Руководитель The Astronauts Адриан Хмелярц рассказал о политике студии в отношении искусственного интеллекта. Разработчики допускают применение некоторых ИИ-инструментов для повышения эффективности работы, но категорически против использования генеративных технологий при создании содержимого Witchfire.

По словам Хмелярца, в студии действует правило: ни один пиксель игры не должен быть создан генеративным ИИ. Это касается не только художественных ресурсов, но и любых других элементов проекта. Например, если художнику потребуется простая иконка, разработчик предпочитает поручить её создание человеку, даже если генерация изображения заняла бы всего несколько минут.

При этом руководитель студии не запрещает использовать ИИ для вспомогательных задач. Он привёл в пример проверку кода и поиск ошибок: если программист захочет передать фрагмент кода инструменту для анализа, Хмелярц не будет возражать. Сам он ежедневно пользуется ИИ для проверки английского языка при написании писем и публикаций, поскольку это не его родной язык.

Разработчик также провёл границу между генеративными технологиями и обычными инструментами с элементами ИИ, которые уже давно используются в программах вроде Photoshop. Такие решения он считает допустимыми, если они помогают ускорить работу, но не заменяют человеческое творчество.

По мнению Хмелярца, каждый визуальный элемент Witchfire должен быть создан людьми. Студия намерена придерживаться этой позиции и в дальнейшем.