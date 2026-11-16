Witchfire могла стать фэнтезийной версией Killing Floor - авторы отказались от аренного шутера ради исследования мира

Witchfire едва не превратилась в совершенно другую игру. Изначально The Astronauts планировала выпустить динамичный шутер с отдельными аренами и случайно генерируемыми маршрутами между ними. Однако в процессе разработки команда решила отказаться от этой концепции и перестроила проект вокруг полуоткрытых локаций, предоставив игрокам гораздо больше свободы.

Об изменениях рассказал руководитель студии Адриан Хмелярц. По его словам, первоначальная версия Witchfire представляла собой своеобразное сочетание Killing Floor и Slay the Spire, только с видом от первого лица. Игроки должны были перемещаться между боевыми аренами по случайно формируемым маршрутам, сосредоточившись преимущественно на сражениях.

Но когда разработчики увидели, насколько интересными получаются создаваемые ими локации, первоначальная задумка начала казаться слишком ограниченной. Использовать большие и проработанные пространства исключительно в качестве арен было бы расточительством. Поэтому The Astronauts пересмотрела структуру игры и сделала исследование окружения одной из важных составляющих Witchfire.

Переход к новой концепции потребовал серьёзной переработки проекта и стал одной из причин задержки раннего доступа. Изначально его планировали запустить ещё в 2022 году, однако команда продолжила работу над игрой. В итоге Хмелярц считает, что решение отказаться от аренной структуры себя оправдало: игроки положительно восприняли полуоткрытый мир и предоставленную им свободу действий.

Разработчик также объяснил, почему The Astronauts сначала выпустила Witchfire в Epic Games Store, а уже позднее перенесла её в Steam. В качестве примера студия использовала Hades: ранний доступ в менее крупном магазине позволил получить дополнительное время и ресурсы для развития проекта, прежде чем представить его более широкой аудитории.

За этот период команда успела выпустить несколько крупных обновлений, улучшить основные игровые механики и расширить вселенную Witchfire. Благодаря этому к выходу в Steam игра находилась в значительно более зрелом состоянии, чем на старте раннего доступа.

Хмелярц также отметил, что открытость разработчиков помогла избежать серьёзного недовольства со стороны пользователей Steam. Студия объясняла причины временной эксклюзивности и не пыталась скрывать свои решения от аудитории. В итоге история Witchfire стала примером того, как отказ от первоначальной концепции может пойти проекту на пользу, даже если ради этого приходится существенно отложить релиз.