Студия The Astronauts пока не может назвать дату выхода полноценной версии Witchfire. Руководитель команды Адриан Хмелярц объяснил, что разработчики не собираются торопиться ради соблюдения сроков, если игра к этому моменту окажется недостаточно хорошо подготовлена.

Команда регулярно пересматривает планы и решает, какие функции необходимо оставить, а от каких можно отказаться, чтобы приблизить релиз. Однако после почти десяти лет работы над Witchfire разработчики не хотят жертвовать качеством ради произвольной даты. По словам Хмелярца, недостаточно просто добавить новые уровни и противников: все механики должны пройти тщательное тестирование, а сама игра — корректно работать с разными мониторами, геймпадами и настройками доступности. Необходимо также подготовить достижения и прочие элементы полноценного релиза.

Поэтому студия допускает очередную задержку, если для завершения работы понадобится больше времени. В качестве примера Хмелярц привёл Half-Life 2: Valve пришлось отложить игру из-за проблем в разработке, но в итоге она стала одним из самых известных проектов своего времени.

Разработчик также поделился оценками продолжительности Witchfire. Если сосредоточиться на основных заданиях и хорошо освоить боевую систему, прохождение займёт примерно 20–30 часов. Но дополнительного контента гораздо больше: даже сам Хмелярц после завершения основной кампании не открыл около половины оружия, заклинаний и магических предметов, а также не прошёл все испытания и Хранилища. Некоторые игроки уже провели в Witchfire по 500 часов, поэтому в студии не опасаются, что игра окажется слишком короткой.

После выхода версии 1.0 The Astronauts в любом случае займётся переносом проекта на консоли. А вот дальнейшая поддержка, бесплатные обновления и платные дополнения пока не получили окончательного решения. Хмелярцу нравятся два разных подхода: многолетнее развитие Dead Cells и более завершённая модель Hades, авторы которой после полноценного релиза считают работу над игрой законченной.