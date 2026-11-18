Полноценный релиз Witchfire заметно расширит не только игровой мир, но и его повествовательную составляющую. Студия The Astronauts намерена добавить в проект значительно больше сюжетного материала, углубить мифологию и сделать расследования важной частью приключения. При этом игрокам не придётся обязательно начинать всё с нуля: разработчики не планируют обнулять сохранения перед выходом версии 1.0.

Руководитель студии Адриан Хмелярц рассказал, что представление о будущем направлении Witchfire уже можно получить благодаря обновлению 0.9 «Откровения». В нём появилась новая локация «Болотистая местность» с масштабным заданием, в котором история и исследование мира играют гораздо более заметную роль. В версии 1.0 команда намерена распространить этот подход на всю игру.

По словам Хмелярца, количество сюжетного содержания и новых сведений о мире может удивить даже тех, кто давно следит за развитием проекта. The Astronauts хочет, чтобы повествование перестало восприниматься как формальное объяснение происходящих сражений. Вместо этого история, мифология и расследования должны стать полноценными элементами игрового процесса.

Ещё одна хорошая новость касается сохранений. Если не возникнет непредвиденных технических проблем, принудительного сброса прогресса перед релизом не будет. Хмелярц подчеркнул, что некоторые пользователи провели в Witchfire сотни часов, и команда не хочет обесценивать потраченное ими время.

Впрочем, разработчики всё равно советуют рассмотреть возможность нового прохождения. Из-за изменений в повествовании знакомые места и события могут обрести совершенно другой смысл, а часть деталей будет восприниматься иначе в контексте обновлённой истории.

Таким образом, The Astronauts пытается совместить два подхода: сохранить достижения тех, кто уже давно играет в Witchfire, и предложить более цельное приключение тем, кто захочет пройти игру заново. Для проекта, который постепенно развивался в раннем доступе, это особенно важный шаг: версия 1.0 должна стать не просто очередным набором контента, а более масштабным и содержательным игровым опытом.