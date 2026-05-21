Witchfire получит русский перевод и крупнейший "данж" - авторы готовят финальное обновление раннего доступа

Witchfire продолжает активно развиваться перед полноценным релизом. Студия The Astronauts раскрыла детали обновления 0.9 под названием The Revelations, и одним из главных нововведений станет официальный перевод игры на русский язык.

Разработчики отдельно подчеркнули, что локализацией занимаются не нейросети, а профессиональные переводчики. При этом авторы честно признают: ошибки всё равно возможны, поэтому студия уже ищет игроков для тестирования и вычитки текста. На фоне массового увлечения ИИ-переводами такой подход выглядит даже немного старомодно — но скорее в хорошем смысле.

Помимо локализации, The Revelations добавит новый огромный «данж» Outskirts Vault. По словам разработчиков, это будет самая масштабная и одна из самых сложных локаций в игре. Причём испытания начнутся ещё до входа в подземелье — сначала его придётся найти.

Авторы также переработают механику заражения мира из патча 0.8, признав, что баланс системы оказался спорным. Это хороший знак: Witchfire всё ещё находится в раннем доступе, и студия явно продолжает прислушиваться к реакции игроков, а не просто выпускать контент ради обновлений.

Заодно The Astronauts подтвердили, что после выхода версии 1.0 прогресс пользователей не обнулят, а классы персонажей ждут серьёзные изменения. При этом кооператива, PvP и PvE-режимов в игре не будет — Witchfire останется строго одиночным опытом.

И, судя по всему, это осознанное решение. На фоне рынка, где почти каждый шутер пытается стать «сервисом», Witchfire продолжает делать ставку на атмосферу, сложные бои и одиночное прохождение. И именно этим проект пока выглядит интереснее многих более дорогих и шумных релизов.