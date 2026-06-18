Witchfire сегодня получит крупнейшее обновление раннего доступа: новая карта, сюжет и перевод на русский язык

Студия The Astronauts сегодня, 18 июня, выпустит обновление Revelations (версия 0.9) для Witchfire. Разработчики называют его одним из самых масштабных патчей за всё время раннего доступа. Обновление добавит новый контент, расширит сюжетную составляющую игры и внедрит полноценную поддержку русского языка.

Главной новинкой станет локация Marshland — новый регион с болотами, руинами собора и мрачными тайнами мира Witchfire. Игроков ждут как знакомые противники, так и несколько новых типов врагов. Кроме того, разработчики упростят доступ к региону Outskirts, который можно будет выбирать напрямую через меню карт.

Особое внимание в Revelations уделено повествованию. В игре появится система диалогов с неигровыми персонажами, вдохновлённая классическими RPG вроде Baldur's Gate, Disco Elysium и Planescape: Torment. Благодаря этому мир Witchfire начнёт раскрывать свою историю значительно глубже, а сюжетная линия станет важной частью подготовки к версии 1.0.

Изменения затронут и игровые механики. Команда серьёзно переработала систему World Corruption, которую часть сообщества критиковала после обновления Reckoning за чрезмерную суровость. Теперь рост коррупции будет в большей степени зависеть от действий самого игрока.

Также в убежище Hermitorium появится Сад для выращивания ресурсов, арсенал пополнится новыми револьверами, лучевым оружием, заклинаниями и загадочным оружием ближнего боя, а любителей испытаний ждёт новое подземелье Witch Vault.

После выхода Revelations разработчики сосредоточатся на сборе отзывов и доработке новинок. Следующим крупным этапом развития Witchfire должна стать версия 1.0, которая ознаменует релиз игры и, как ранее заявляли авторы, откроет ей путь на консоли.