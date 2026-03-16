В ретро-приключении Witchhunter.exe вашими целями станут ведьмы и глюки

В Steam появилась страница необычного инди-проекта Witchhunter.exe, который сочетает ретро-эстетику компьютерных RPG и атмосферу хоррора о «сломавшейся» реальности. Игра стилизована под классические проекты эпохи серии Gold Box и напоминает старые приключения формата «выбери свой путь».

Игроку предстоит взять на себя роль охотника на ведьм в Салеме. Его задача — допрашивать группу женщин и выяснить, кто из них действительно связан с дьяволом. Однако расследование быстро начинает выходить из-под контроля: в интерфейсе игры появляются странные всплывающие окна, а сам дьявол будто проникает в операционную систему игрока, превращая происходящее в психологический хоррор о системных сбоях.

Боевая система также выполнена в необычном стиле. Во время столкновений игроку нужно быстро напечатать нужное слово или выбрать его из списка, чтобы успеть нанести удар до атаки противника.

Разработчики уже открыли страницу игры в Steam, где можно следить за её созданием. В ближайшее время также планируется провести бета-тестирование.