Авторы Witchspire опубликовали системные требования с видеокартами уровня RTX 3080 Ti и RX 9070 XT для разрешения 1080p

Разработчики из независимой студии Envar Games обновили системные требования своего грядущего кооперативного симулятора выживания Witchspire на платформе Steam. Опубликованные характеристики вызвали активное обсуждение в игровом сообществе из-за несоответствия запрашиваемой мощности видеокарт визуальному стилю проекта.

Для комфортной игры на минимальных настройках в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду пользователям потребуется компьютер с процессором уровня Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 5600G, 16 ГБ оперативной памяти, а также видеокарта уровня NVIDIA GTX 1070 или Radeon RX 6600S. При этом авторы указывают, что для достижения стабильной производительности на такой конфигурации игрокам придется активировать технологии масштабирования DLSS или FSR в режиме производительности. Для установки игры потребуется около 12 ГБ свободного пространства, при этом разработчики настоятельно рекомендуют использовать именно твердотельный накопитель SSD.

Рекомендованные системные требования для запуска игры в нативном разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду без использования умного апскейлинга оказались значительно выше. В этой категории указаны процессоры Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3700X, а также видеокарты NVIDIA RTX 3080 Ti или AMD Radeon RX 9070 XT. Подобный подбор комплектующих озадачил игровое сообщество и профильных технических обозревателей по нескольким причинам.

В первую очередь игроки обратили внимание на явный дисбаланс в производительности указанных в одной категории графических процессоров. Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT существенно превосходит модель NVIDIA RTX 3080 Ti, из-за чего их размещение на одной ступени выглядит некорректным. Кроме того, сам уровень требований выглядит избыточным для игры со стилизованной мультяшной графикой, напоминающей визуальный стиль Genshin Impact. Для сравнения, популярный проект от студии MiHoYo легко работает в разрешении 4K с максимальными настройками графики и стабильными 60 кадрами в секунду на видеокарте RTX 3080 Ti, задействуя ее ресурсы лишь наполовину, а также демонстрирует высокую производительность на мобильных устройствах прошлых поколений.

Пользователи в сети начали строить предположения относительно причин возникновения таких требований. По одной из версий, разработчики из Envar Games используют стандартные настройки движка Unreal Engine 5 с активными по умолчанию тяжелыми технологиями вроде динамического глобального освещения Lumen. По другой версии, небольшая независимая студия просто не имеет ресурсов для проведения масштабного тестирования оптимизации и указала в требованиях характеристики тех рабочих станций, которыми располагают сами авторы.

Релиз Witchspire в раннем доступе на платформе Steam запланирован на 10 июня 2026 года. Игра предложит пользователям кооперативное приключение, сбор магических существ, развитие собственной базы и борьбу с распространяющейся скверной.