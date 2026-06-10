Магия и приручение фамильяров: в Steam стартовал ранний доступ приключения Witchspire

Кооперативное, магическое приключение Witchspire официально вышло в ранний доступ на платформе Steam. Разработчики уже предлагают игрокам примерить на себя роль начинающих ведьм и волшебников, чтобы обустроить собственный уютный ковен и дать отпор пробуждающейся древней тьме.

В стартовой версии игры пользователи могут отправиться в масштабное путешествие по открытому миру, где классическое исследование переплетается с волшебством. Вместо привычных инструментов, собирать ресурсы и изменять ландшафт здесь предстоит с помощью заклинаний, астральной проекции и летающих мётел, что подчеркивает мягкую и сказочную атмосферу проекта.

Одной из ключевых особенностей игры стала глубокая система приручения фамильяров. Игрокам доступно более 30 разновидностей уникальных магических существ, души которых можно привязывать к себе после победы в бою, чтобы в дальнейшем использовать их для защиты базы, крафта или совместного ведения фермерского хозяйства.

Студия-разработчик планирует продержать свой проект в раннем доступе не менее одного года. По словам создателей, за это время мир Witchspire получит множество контентных обновлений, которые расширят список доступных биомов, заклинаний, существ и сюжетных заданий на основе отзывов сообщества.