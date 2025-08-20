На Future Games Show показали красочный экшен Witchspire от создателей League of Legends и Overwatch

На выставке Future Games Show состоялся анонс Witchspire — новой приключенческой игры с элементами выживания и крафта от студии Envar. Это дебютный самостоятельный проект от команды ветеранов, которые ранее внесли свой вклад в создание таких гигантов, как League of Legends, Overwatch 2, а также сотрудничали с Netflix и Wizards of the Coast.

Witchspire — это красочное приключение в нарисованном от руки мире, где игрокам предстоит создать свою ведьму или волшебника, выбрать ковен (что повлияет на характеристики и внешний вид) и отправиться в путешествие, чтобы активировать заглавный шпиль и вернуться домой.

Геймплей сочетает в себе как мирные, так и опасные занятия. С одной стороны, игроки смогут строить уютные домики, создавать свое убежище, исследовать разнообразные биомы, летая на метле, и приручать диких существ, превращая их в своих компаньонов. С другой стороны, трейлер продемонстрировал, что идиллический мир находится под угрозой. Героям предстоит сражаться с теневыми врагами, которые способны осквернять даже прирученных созданий, превращая их в зловещих монстров.

По словам главы студии, Witchspire — это их первый шаг в построении студии АА-уровня и создании свежей, качественной и самостоятельной франшизы.

Witchspire выйдет в ранний доступ на ПК в 2026 году.