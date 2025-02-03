Анонсирован хоррор-экшен-RPG Withering Realms про девочку-призрака и её куклу-стража

Разработчик из Сиэтла, под ником Moonless Formless, представил ролевой экшен Withering Realms. Игра станет продолжением хоррора Withering Rooms и выйдет в раннем доступе на Steam осенью.

1926 год. Прошло десять лет с того момента, как грандиозное "оккультное событие" остановило Великую войну и кардинально изменило мир. Мертвые начали бродить по земле, а немногие избранные научились произносить заклинания. Девятилетняя Кловер просыпается одна в разрушенном особняке, расположенном в нескольких милях от эпицентра оккультного события, и вскоре осознает, что она — призрак. Ее единственный спутник — странная и могущественная кукла, сделанная из дерева, металла и человеческих останков.

Геймерам предстоит исследовать город и его окрестности, чтобы найти способ вернуть девочку к жизни. Нужно сражаться с монстрами, исследовать различные локации, собирать ресурсы, искать союзников и развивать свою куклу-помошника, прокачав руку-пулемет.

Дата выхода Withering Realms пока не объявлена.